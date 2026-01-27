R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l m i e l e b i o l o g i c o i t a l i a n o h a b i s o g n o d i e s s e r e r i c o n o s c i u t o c o m e u n ' i m p o r t a n t e n i c c h i a . C o n l o s v i l u p p o d e l r e t a i l e d i u n a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e c h e s i a l l a r g a e s i a m p l i a f o r t e m e n t e , v e n g o n o s p e s s o i n c l u s i - a n c h e p e r r a g i o n i d i q u a n t i t à - m i e l i p r o v e n i e n t i d a l l ’ e s t e r o . T a l v o l t a , p u r t r o p p o , s i t r a t t a d i p r o d o t t i d i d u b b i a p r o v e n i e n z a e d è q u i n d i n e c e s s a r i a u n a t r a c c i a b i l i t à c h i a r a . L a D o p e I g p s o n o u n a r i s p o s t a e v i d e n t e d i g a r a n z i a a q u e s t a t r a c c i a b i l i t à " . S o n o l e p a r o l e d i G i u s e p p e L u c a n o , d i r e t t o r e m a r k e t i n g d e l C o n s o r z i o d i t u t e l a d e l M i e l e d e l l a L u n i g i a n a D o p , i n t e r v e n u t o o g g i a R o m a , a l l ’ i n c o n t r o ‘ A l l e a n z a p e r l e A p i ’ , o r g a n i z z a t o d a F a i - F e d e r a z i o n e a p i c o l t o r i i t a l i a n a e F o n d a z i o n e Q u a l i v i t a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n M c D o n a l d ' s .