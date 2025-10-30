P a r i g i , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C i n q u e n u o v i a r r e s t i c o l l e g a t i a l f u r t o a l L o u v r e s o n o s t a t i e f f e t t u a t i i e r i n e l l a r e g i o n e d i P a r i g i . L o h a r e s o n o t o o g g i l a p r o c u r a d i P a r i g i a l l a r a d i o f r a n c e s e R t l , c o n f e r m a n d o l a n o t i z i a g i à d a t a d a l c a n a l e B f m t v , c h e a v e v a r i f e r i t o d e l l ' a r r e s t o d i u n o d e i s o s p e t t a t i , r i t e n u t o p a r t e d e l c o m m a n d o d e l c o l p o a l m u s e o . U n o d e i c i n q u e u o m i n i a r r e s t a t i " e r a e f f e t t i v a m e n t e u n o d e g l i o b i e t t i v i d e g l i i n v e s t i g a t o r i ; e r a n e l n o s t r o m i r i n o - h a s p i e g a t o l a p r o c u r a t r i c e L a u r e B e c c u a u - C i s o n o p r o v e d e l D n a c h e l o c o l l e g a n o , d a l n o s t r o p u n t o d i v i s t a , a l l a r a p i n a c o m m e s s a " . G l i a l t r i q u a t t r o u o m i n i p o t r a n n o f o r n i r e i n f o r m a z i o n i s u c o m e s i s o n o s v o l t i i f a t t i , h a s p i e g a t o i l m a g i s t r a t o . S e c o n d o q u a n t o a p p r e s o d a B f m t v , i c i n q u e s o s p e t t a t i s o n o s t a t i a r r e s t a t i i n d i v e r s e l o c a l i t à d i P a r i g i e d e l l a r e g i o n e p a r i g i n a , t r a c u i A u b e r v i l l i e r s , n e l l a S e i n e - S a i n t - D e n i s . G l i o t t o g i o i e l l i d e l l a c o r o n a f r a n c e s e d e l v a l o r e d i 8 8 m i l i o n i d i e u r o r u b a t i i l 1 9 o t t o b r e s c o r s o n o n s i t r o v a n o a n c o r a . " L e r i c e r c h e e f f e t t u a t e d u r a n t e l a s e r a e l a n o t t e n o n h a n n o p o r t a t o a l r e c u p e r o d e l b o t t i n o " , h a l a m e n t a t o i l p r o c u r a t o r e d i P a r i g i , s o t t o l i n e a n d o c h e " l ' i n d a g i n e s t a g u a d a g n a n d o s l a n c i o " a o g n i p e r q u i s i z i o n e e u d i e n z a . " M a t t o n e d o p o m a t t o n e , l ' i n d a g i n e s i s t a i n t e n s i f i c a n d o e s i c o n t i n u a a i d e n t i f i c a r e t u t t i i p r o t a g o n i s t i " , h a a s s i c u r a t o . Q u e s t i c i n q u e n u o v i a r r e s t i n o n s o n o c o l l e g a t i a l l e d i c h i a r a z i o n i d e i d u e s o s p e t t a t i a r r e s t a t i s a b a t o 2 5 o t t o b r e , m a a " e l e m e n t i d e l d o s s i e r " . I d u e u o m i n i , e n t r a m b i t r e n t e n n i , c h e h a n n o " p a r z i a l m e n t e a m m e s s o i l l o r o c o i n v o l g i m e n t o " , s o n o s t a t i f o r m a l m e n t e i n c r i m i n a t i i e r i e p o s t i i n c u s t o d i a c a u t e l a r e . U n o d e i s o s p e t t a t i è a c c u s a t o d i " r a p i n a o r g a n i z z a t a " e " a s s o c i a z i o n e a d e l i n q u e r e " . L e a c c u s e c o n t r o i l s e c o n d o s o s p e t t a t o n o n s o n o a n c o r a n o t e .