R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - T o r n a n o i n 5 m i l a p i a z z e i t a l i a n e l e s t e l l e d i N a t a l e d e l l ' A i l : d a l 5 a l l ' 8 d i c e m b r e c h i v e r s e r à u n c o n t r i b u t o m i n i m o a s s o c i a t i v o d i 1 5 e u r o a l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a c o n t r o l e u c e m i e , l i n f o m i e m i e l o m a r i c e v e r à l a t r a d i z i o n a l e p i a n t a n a t a l i z i a . L ' i n i z i a t i v a , s o t t o l ' A l t o P a t r o n a t o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , g i u n t a a l l a s u a 3 7 e s i m a e d i z i o n e , h a p e r m e s s o i n t a n t i a n n i d i m e t t e r e i n c a m p o p r o g e t t i d i r i c e r c a s c i e n t i f i c a e a s s i s t e n z a e h a c o n t r i b u i t o a f a r c o n o s c e r e i r i l e v a n t i p r o g r e s s i n e l t r a t t a m e n t o d e i t u m o r i d e l s a n g u e . P e r s a p e r e i n q u a l i p i a z z e t r o v a r e i 1 7 m i l a v o l o n t a r i d e l l ' A i l b a s t a c l i c c a r e s u l s i t o w w w . a i l . i t o c h i a m a r e i l n u m e r o 0 6 7 0 3 8 6 0 6 0 ( a t t i v o d a l 2 d i c e m b r e , d a l l e 9 a l l e 1 7 ) . A n c h e q u e s t ' a n n o o l t r e a l l a t r a d i z i o n a l e p i a n t a n a t a l i z i a , f i o r e s i m b o l o d e l N a t a l e , i n m o l t e p i a z z e i t a l i a n e s i p o t r à r i c e v e r e l a d o l c e s t e l l a ' S o g n i d i c i o c c o l a t o A i l ' , i n c i o c c o l a t o f i n i s s i m o a l l a t t e o f o n d e n t e c o n n o c c i o l e , d i s p o n i b i l e s e m p r e a f r o n t e d i u n a d o n a z i o n e m i n i m a d i 1 5 e u r o . A i l d a o l t r e 5 5 a n n i m e t t e a l p r i m o p o s t o i l p a z i e n t e c o n d i a g n o s i d i t u m o r e d e l s a n g u e e i l s o s t e g n o a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , r i c o r d a l ' a s s o c i a z i o n e . I r i s u l t a t i n e g l i s t u d i s c i e n t i f i c i e l e t e r a p i e i n n o v a t i v e s e m p r e p i ù e f f i c a c i e m i r a t e h a n n o d e t e r m i n a t o g r a n d i m i g l i o r a m e n t i n e l l a d i a g n o s i e n e l l a c u r a d e i p a z i e n t i e m a t o l o g i c i , a d u l t i e b a m b i n i . E ' n e c e s s a r i o p r o s e g u i r e i n t e n s a m e n t e s u q u e s t a s t r a d a e i n v e s t i r e c o n c o n t i n u i t à s e m p r e p i ù r i s o r s e n e l l a r i c e r c a p e r a c c e l e r a r e g l i s t u d i e r a g g i u n g e r e u l t e r i o r i t r a g u a r d i p e r r e n d e r e q u e s t e m a l a t t i e s e m p r e p i ù g u a r i b i l i . L ' e m a t o l o g i a i t a l i a n a , a t t r a v e r s o i c e n t r i d i t e r a p i a e g r a z i e a l l ' o p e r a q u o t i d i a n a d e l l e 8 3 s e z i o n i p r o v i n c i a l i A i l e d e l l e s u e m i g l i a i a d i v o l o n t a r i , c o n t r i b u i s c e a g a r a n t i r e l a c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e e t e r a p e u t i c a . L ' i n i z i a t i v a S t e l l e d i N a t a l e A i l h a p e r m e s s o i n t a n t i a n n i d i s o s t e n e r e e m e t t e r e i n c a m p o i m p o r t a n t i p r o g e t t i d i r i c e r c a e a s s i s t e n z a e h a c o n t r i b u i t o a f a r c o n o s c e r e i r i l e v a n t i p r o g r e s s i e i p i ù i m p o r t a n t i r i s u l t a t i r a g g i u n t i n e l t r a t t a m e n t o d e i t u m o r i d e l s a n g u e . N e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 4 s o n o s t a t e d i s t r i b u i t e 5 2 4 . 4 8 7 p i a n t i n e e 1 5 1 . 7 6 2 S o g n i d i c i o c c o l a t o i n 5 . 0 7 8 p u n t i d i d i s t r i b u z i o n e i n I t a l i a . G r a z i e a l l a g e n e r o s i t à d e i s o s t e n i t o r i d e l l ' a s s o c i a z i o n e , a l l ' i n s o s t i t u i b i l e o p e r a d e i v o l o n t a r i e a l g r a n d e s o s t e g n o d e g l i o r g a n i d i i n f o r m a z i o n e - r i p o r t a l ' a s s o c i a z i o n e - è s t a t o p o s s i b i l e r a c c o g l i e r e 9 . 6 8 3 . 2 0 9 e u r o .