T o r i n o , 2 o t t , ( A d n k r o n o s ) - " N e l l ' u l t i m o a n n o a b b i a m o s t r e t t o o l t r e 1 5 0 p a r t n e r s h i p c o n s t a r t u p d e l g r u p p o l a r a g i o n e è c h e o g g i i l s e t t o r e b e a u t y t o c c a m o l t i n u o v i c a m p i c o m e l a b i o t e c n o l o g i a , l a c o l t i v a z i o n e s o s t e n i b i l e , l a l o n g e v i t à e l a d i a g n o s t i c a . N o n p o s s i a m o a s s u m e r e p e r s o n a l e p e r t u t t i q u e s t i n u o v i s e t t o r i , q u i n d i c i r i v o l g i a m o a s t a r t - u p a t t i v e i n a m b i t i c o m e s a l u t e , b e n e s s e r e e r o b o t i c a , a p p o r t a n d o l a n o s t r a c o m p e t e n z a e l e n o s t r e c o n o s c e n z e i n m a t e r i a d i b e l l e z z a , e u t i l i z z a n d o l e l o r o c o n o s c e n z e i n a l t r i c a m p i p e r c r e a r e a l c u n i d e i n u o v i s e r v i z i c h e o g g i p r o p o n i a m o . L e s t a r t - u p s o n o q u i n d i u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l l a n o s t r a f a m i g l i a . I n v e s t i a m o , c r e i a m o p a r t n e r s h i p , a c q u i s i a m o . S i a m o i n g r a d o d i r e a l i z z a r e q u a l s i a s i t i p o d i s i n e r g i a e a p p r e z z i a m o i p a r t n e r c h e p r o v e n g o n o d a a l t r i s e t t o r i " . A d a f f e r m a r l o è G u i v e B a l o o c h , G l o b a l M a n a g i n g D i r e c t o r , A u g m e n t e d B e a u t y & O p e n I n n o v a t i o n d i L ’ O r é a l , i n t e r v e n u t o a l l ’ I t a l i a n T e c h W e e k d i T o r i n o . “ A b b i a m o q u i n d i l a n c i a t o d i v e r s i n u o v i d i s p o s i t i v i s u l m e r c a t o – a g g i u n g e B a l o o c h – I l p r i m o è l ’ a s c i u g a c a p e l l i c h i a m a t o A i r L i g h t P r o . U t i l i z z a l a l u c e i n f r a r o s s a p e r a s c i u g a r e i c a p e l l i p i ù v e l o c e m e n t e , m a a n c h e p e r a v e r e u n i m p a t t o m i n o r e s u l l ' a m b i e n t e . Q u e s t ' a n n o a b b i a m o a n c h e l a n c i a t o C e l l B i o P r i n t , i l p r i m o s t r u m e n t o d i a g n o s t i c o b i o l o g i c o a l m o n d o d i r e t t a m e n t e n e l p u n t o v e n d i t a , c h e f o r n i s c e l a m i s u r a z i o n e d e i b i o m a r c a t o r i e s p i e g a c o m e e s s e r e p r o a t t i v i n e l l a c u r a d e l l a p e l l e c o n o t t i m i r i s u l t a t i i n t e r m i n i d i l o n g e v i t à e p r e v e d e n d o i l f u t u r o d e l l a t u a p e l l e . A b b i a m o a n c h e l a n c i a t o C o l o r s o n i c , u n o s t r u m e n t o p e r l a c o l o r a z i o n e d e i c a p e l l i c h e m e s c o l a t u t t o i l c o l o r e i n u n p e n n e l l i n o , c o s ì n o n d o v r a i p i ù f a r l o c o n l e m a n i c o m e è s t a t o f a t t o n e g l i u l t i m i 5 0 a n n i e m o l t i a l t r i , m a q u e s t i s o n o e s e m p i d e i n o s t r i p r o d o t t i p i ù r e c e n t i ” .