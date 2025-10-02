T o r i n o , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ’ O r è a l p r o t a g o n i s t a a l l ’ I t a l i a n T e c h W e e k d i T o r i n o c o n l a B e a u t y T e c h . G u i v e B a l o o c h , G l o b a l M a n a g i n g D i r e c t o r , A u g m e n t e d B e a u t y & O p e n I n n o v a t i o n d i L ’ O r é a l , è i n t e r v e n u t o d a l p a l c o d e l l e O g r , l o c a t i o n d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ’ e v e n t o , p e r i l t a l k ‘ D e s i g n i n g t i m e : h o w s c i e n c e a n d t e c h a r e r e d e f i n i n g a g i n g . " C r e d o c h e i l s i g n i f i c a t o d i B e a u t y T e c h a b b i a m o l t e s f a c c e t t a t u r e - a f f e r m a B a l o o c h - O g g i a b b i a m o t e c n o l o g i e c h e c o n t r i b u i s c o n o a q u a s i t u t t o c i ò c h e r e a l i z z i a m o n e l c a m p o d e l l a b e l l e z z a . A p a r t i r e d a i s e r v i z i , d o v e a b b i a m o d i s p o s i t i v i , s t r u m e n t i p e r d i a g n o s i e s e r v i z i d i g i t a l i ; d a l n o s t r o n u o v o a s c i u g a c a p e l l i , A i r L i g h t P r o , a l n o s t r o n u o v o d i s p o s i t i v o p e r m i c r o a g h i , N a n o R e s u r f a c e r , p e r o f f r i r e p r e s t a z i o n i d a v v e r o m i g l i o r a t e p e r q u a n t o r i g u a r d a i p r o d o t t i d i b e l l e z z a a i n o s t r i c o n s u m a t o r i . V o g l i o n o d i p i ù , v o g l i o n o d i m e g l i o . V o g l i o n o s a p e r e q u a l è i l p r o d o t t o g i u s t o p e r l o r o . T u t t o c i ò f a p a r t e d e l l a B e a u t y T e c h " . “ C ’ è p o i u n a l t r o a s p e t t o d e l l a B e a u t y T e c h c h e c i c o n s e n t e d i i n n o v a r e p i ù v e l o c e m e n t e a l l ' i n t e r n o d i L ' O r é a l – a g g i u n g e G u i v e B a l o o c h - C o m e p o s s i a m o u s a r e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , i l c a l c o l o , p e r r i u s c i r e a t r o v a r e l a p r o s s i m a m o l e c o l a s t e l l a r e m o l t o p i ù r a p i d a m e n t e d i q u a n t o p o t e s s i m o f a r e p r i m a ? p e r q u e s t o o r a s t i a m o u t i l i z z a n d o d i v e r s i m o d e l l i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e i l a b o r a t o r i p e r r i u s c i r e a r e a l i z z a r e p r o d o t t i p i ù v e l o c e m e n t e , p e r r i u s c i r e a c r e a r e m o l e c o l e m i g l i o r i p i ù v e l o c e m e n t e . Q u i n d i l a B e a u t y T e c h è q u a l c o s a c h e d a v v e r o m i g l i o r a l a b e l l e z z a g r a z i e a l l a t e c n o l o g i a ” . “ P e r q u a n t o r i g u a r d a i l n o s t r o a t t u a l e m o d e l l o d i i n n o v a z i o n e , a b b i a m o d a v v e r o u n a v i s i o n e a 3 6 0 g r a d i – p r o s e g u e B a l o o c h – S t i a m o l a v o r a n d o a s o l u z i o n i i l p i ù p o s s i b i l e i n t e g r a t e , b a s a t e s u i d a t i , s u l d i g i t a l e , s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c o n d i s p o s i t i v i c h e a i u t a n o a m i g l i o r a r e l e p r e s t a z i o n i e a o f f r i r e a l l e p e r s o n e n o n s o l o u n ' e s p e r i e n z a d i b e l l e z z a O 2 O , m a a n c h e u n l i v e l l o d i b e l l e z z a p i ù e l e v a t o ” .