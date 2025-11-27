R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - Q u e l l o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " è u n v i a g g i o g i à i n i z i a t o e s i a m o i n m a r e a p e r t o , m a n o n s a p p i a m o d o v e a n d i a m o . I p r i m i b e n e f i c i c o n c r e t i g i à c i s o n o e i n f u t u r o c a m b i e r à i l p a n o r a m a d e l l e i m p r e s e e i l m o d o d i f a r e b u s i n e s s " . L o s o t t o l i n e a D a n i e l e L o m b a r d o , g r o u p m a r k e t i n g i n s t i t u t u t i o n a l r e l a t i o n s a n d c o m m u n i c a t i o n d i r e c t o r T e a m S y s t e m , i n o c c a s i o n e d e l c o n v e g n o d e l l ' A d n k r o n o s s u l l ' I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . Q u e s t a - a g g i u n g e - " è u n a p a r t i t a c h e n o n p o s s i a m o p e r d e r e . I a s i g n i f i c a i n t r o d u r r e s t r u m e n t i p e r g e s t i r e p r o c e s s i d i a u t o m a z i o n e , l a c o n t a b i l i t à o l a m a n u t e n z i o n e p r o g r a m m a t a : I v a n t a g g i p e r l a p r o d u t t i v i t à v a n n o d a l m i n i m o d e l 2 0 % e f i n o a l 6 0 % . I l p r o b l e m a è c h e i l s i s t e m a d e l l e P m i i n I t a l i a s o n o i n d i e t r o s u l l a d i g i t a l i z z a z i o n e " . " P e r l ' I a s e r v o n o i d a t i n e i p r o c e s s i . E q u i n d i l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e v a a u m e n t a t a . S o l o c o s ì - c o n c l u d e - r i u s c i r e m o a g a r a n t i r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e ' ' .