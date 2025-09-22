M i l a n o , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a L o m b a r d i a r i l a n c i a l a p r o p r i a s t r a t e g i a p e r a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i e s t e r i , c o n u n p i a n o r i n n o v a t o p r e s e n t a t o d a l g o v e r n a t o r e A t t i l i o F o n t a n a e d a l l ’ a s s e s s o r e r e g i o n a l e a l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o , G u i d o G u i d e s i . L a L o m b a r d i a , g i à l e a d e r i n I t a l i a p e r n u m e r o d i p r o g e t t i a t t r a t t i , p u n t a o r a a r a f f o r z a r e l a p r o p r i a p o s i z i o n e i n E u r o p a e n e l m o n d o . A d o g g i , g r a z i e a i s e r v i z i e a l l e i n i z i a t i v e m e s s e i n c a m p o , s o n o s t a t e s u p p o r t a t e o l t r e 6 0 0 a z i e n d e e s t e r e . D i q u e s t e , 7 1 h a n n o g i à a v v i a t o p r o g e t t i d i i n v e s t i m e n t o , c o n r i c a d u t e s t i m a t e i n 2 , 8 2 m i l i a r d i d i e u r o d i c a p i t a l e x p e n d i t u r e e 3 . 7 4 4 n u o v e a s s u n z i o n i ; i p r o g e t t i a t t i v i i n v e c e s o n o 2 8 8 , c o n c e n t r a t i i n s e t t o r i a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o c o m e s e m i c o n d u t t o r i e I n d u s t r i a 4 . 0 , b i o t e c n o l o g i e e f a r m a c e u t i c o , c l e a n t e c h , e n e r g i e p u l i t e e I c t . N e l 2 0 2 4 l a L o m b a r d i a h a c a t a l i z z a t o 9 6 p r o g e t t i d i i n v e s t i m e n t o s u 2 4 9 c o m p l e s s i v i i n I t a l i a , m a n t e n e n d o u n a q u o t a s t a b i l e t r a i l 3 5 e i l 4 5 % n e g l i u l t i m i c i n q u e a n n i . U n t r e n d p o s i t i v o , c o n u n a c r e s c i t a m e d i a a n n u a d e l 4 , 6 % . U n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e , s o p r a t t u t t o s e c o n f r o n t a t o c o n i l c a l o d e g l i i n v e s t i m e n t i a l i v e l l o g l o b a l e e d e u r o p e o . T r a i l 2 0 2 3 e i l 2 0 2 4 , i n f a t t i , i f l u s s i m o n d i a l i s o n o s c e s i d e l l ’ 1 1 % e l ’ E u r o p a h a r e g i s t r a t o u n - 5 % . I n c o n t r o t e n d e n z a , l a L o m b a r d i a è c r e s c i u t a d e l 6 % . T u t t a v i a , r i m a n e a m p i o m a r g i n e d i s v i l u p p o r i s p e t t o a l l a c a p a c i t à d i a t t r a r r e n u o v i i n v e s t i t o r i e d è s u t a l e m a r g i n e c h e l a L o m b a r d i a i n t e n d e c o n c e n t r a r e i m a g g i o r i s f o r z i . L a s t r a t e g i a d i G u i d e s i s i f o n d a s u t r e d i r e t t r i c i p r i n c i p a l i : a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o i n s e t t o r i s t r a t e g i c i c o m e I c t , s c i e n z e d e l l a v i t a , c h i m i c a , e l e t t r o n i c a , a e r o s p a z i o , a g r o a l i m e n t a r e e s e r v i z i a v a n z a t i , s u p p o r t a r e l e i m p r e s e c o n u n a p p r o c c i o ‘ o n e - s t o p - s h o p ’ , c h e p r e v e d e l ’ a s s i s t e n z a p e r s o n a l i z z a t a a g l i i n v e s t i t o r i n o n s o l o i n t u t t e l e f a s i d e l p e r c o r s o r e a l i z z a t i v o m a a n c h e d o p o , m e d i a n t e i s e r v i z i d i a f t e r c a r e , p r o m u o v e r e l ’ i m m a g i n e d e l l a L o m b a r d i a n e l m o n d o c o n u n p i a n o d i c o m u n i c a z i o n e i n t e g r a t o , e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i , c a m p a g n e s u i s o c i a l m e d i a e u n a f o r t e r e t e d i r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i e i m p r e n d i t o r i a l i . U n a d e l l e p r i n c i p a l i n o v i t à d e l l a s t r a t e g i a r i g u a r d a l ’ e v o l u z i o n e v e r s o u n n u o v o m o d e l l o o r g a n i z z a t i v o c h e t r a g u a r d a l ’ o b i e t t i v o d i u n ’ a g e n z i a r e g i o n a l e d e d i c a t a a l l ’ a t t r a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i . L ’ o b i e t t i v o è c r e a r e u n a s t r u t t u r a p i ù m o d e r n a , c a p a c e d i c o m b i n a r e b u s i n e s s i n t e l l i g e n c e , a t t i v i t à d i r i c e r c a e m a r k e t i n g , a n i m a z i o n e t e r r i t o r i a l e e p o l i c y a d v o c a c y . I l n u o v o a s s e t t o p r e v e d e u n s i s t e m a a r t i c o l a t o d i t u t o r r e g i o n a l i e d i p r o g e t t o , i n g r a d o d i a c c o m p a g n a r e l ’ i n v e s t i t o r e l u n g o t u t t o i l c i c l o d e l l ’ i n v e s t i m e n t o : d a l l a f a s e d e c i s i o n a l e a l l ’ o t t e n i m e n t o d e i t i t o l i a b i l i t a t i v i , f i n o a l l a r e a l i z z a z i o n e c o n c r e t a d e l p r o g e t t o e a l l ’ a v v i o d e l l e a t t i v i t à .