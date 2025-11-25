R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o s e m p r e m a n i f e s t a t o l a n o s t r a p o s i z i o n e c h e è q u e l l a d i s c e g l i e r e i l c a n d i d a t o m i g l i o r e . R i v e n d i c h i a m o i l p e s o c h e h a F r a t e l l i d ’ I t a l i a , c h e è d i v e r s o d a c i n q u e o d i e c i a n n i f a . Q u i n d i , c i s e n t i a m o i n c o r s a p e r e s p r i m e r e u n c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a L o m b a r d i a ” . “ C e r c h e r e m o d i a r r i v a r e p i ù i n t e m p o r i s p e t t o a l l e c a n d i d a t u r e d i q u e s t a t o r n a t a e l e t t o r a l e ” . C o s ì i l c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a L u c i o M a l a n , a S t a r t s u S k y T G 2 4 .