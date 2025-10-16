R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E t t o r e P r a n d i n i , p e r s o n a e s t r e m a m e n t e s e r i a , h a s m e n t i t o " l ' i p o t e s i d i u n a s u a c a n d i d a t u r a a l l e p r o s s i m e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n L o m b a r d i a . " Q u a n d o u n o f a i l p r e s i d e n t e d i u n ’ a s s o c i a z i o n e i m p o r t a n t i s s i m a d e l m o n d o a g r i c o l o g i à i l s o l o f a r u s c i r e i l n o m e c r e a d e l l e s i t u a z i o n i d i f o r t i s s i m o i m b a r a z z o a p a r t i r e d a P r a n d i n i . L a s u a s m e n t i t a è l a m i g l i o r r i s p o s t a a c h i h a b u t t a t o i n p a s t o u n n o m e p e r c h é s p e s s o e v o l e n t i e r i n e l l a p o l i t i c a c ’ è q u e s t o m a l v e z z o " . C o s ì i l m i n i s t r o d e g l i A f f a r i E u r o p e i , i l P n r r e l e P o l i t i c h e d i C o e s i o n e T o m m a s o F o t i , i n t e r v e n e n d o a S k y T G 2 4 . " F r a t e l l i d ’ I t a l i a p e n s o c h e a b b i a u n a c i f r a e l e t t o r a l e e u n c o n s e n s o c h e c a n d i d a i s u o i e s p o n e n t i a p o t e r e s s e r e i n o g n i r e g i o n e m a n e l l e c o a l i z i o n i b i s o g n a s e m p r e t r o v a r e u n p u n t o d i e q u i l i b r i o e F r a t e l l i d ’ I t a l i a n o n a m a l e p o l t r o n e m a l e r e s p o n s a b i l i t à c h e s o n o d u e c o s e d i v e r s e " , c o n c l u d e .