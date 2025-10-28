M i l a n o , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N u o v i r e c o r d s t o r i c i p e r l ' e x p o r t l o m b a r d o . S e c o n d o i d a t i d i U n i o n c a m e r e L o m b a r d i a , l e e s p o r t a z i o n i r e g i o n a l i h a n n o r a g g i u n t o n e l 2 0 2 4 i 1 6 4 m i l i a r d i d i e u r o e u n i n c r e m e n t o s u b a s e a n n u a d e l l o 0 , 6 % , c o n u n a t e n d e n z a a d d i r i t t u r a i n m i g l i o r a m e n t o n e i p r i m i s e i m e s i d e l 2 0 2 5 , d o v e i l d a t o h a t o c c a t o g l i 8 5 m i l i a r d i d i e u r o c o n u n a u m e n t o d e l 2 , 8 % r i s p e t t o a l l o s t e s s o p e r i o d o d e l l o s c o r s o a n n o . N u m e r i c h e r a p p r e s e n t a n o o l t r e u n q u a r t o d e l l ’ e x p o r t n a z i o n a l e ( 2 6 , 3 % ) c o n f e r m a n d o l a L o m b a r d i a c o m e p r i m a r e g i o n e e s p o r t a t r i c e d ’ I t a l i a . P e r d a r e u n u l t e r i o r e s l a n c i o c o m p e t i t i v o , R e g i o n e L o m b a r d i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n U n i o n c a m e r e r e g i o n a l e , h a d e c i s o d i m e t t e r e i n c a m p o u n p i a n o a s u p p o r t o d e l l ' e x p o r t e d e l l ' i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e . L a n u o v a s t r a t e g i a , v o l u t a d a l l ’ a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o G u i d o G u i d e s i e a p p r o v a t a o g g i d a l l a G i u n t a r e g i o n a l e , è r i v o l t a a l l e p m i l o m b a r d e c h e i n t e n d o n o d e b u t t a r e o c o n s o l i d a r e l a p r o p r i a p r e s e n z a s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i . L e a z i e n d e c h e a d e r i r a n n o a l p r o g e t t o d i R e g i o n e s a r a n n o a c c o m p a g n a t e i n u n p e r c o r s o a d h o c , p r e v e d e n d o u n s o s t e g n o ‘ s u m i s u r a ’ i n g r a d o d i c o g l i e r e n e c e s s i t à e p o t e n z i a l i t à d a s v i l u p p a r e . W e b i n a r , c o r s i d i f o r m a z i o n e e s t r u m e n t i o p e r a t i v i p e r l a g e s t i o n e d e i p r o c e s s i d i e x p o r t i n m e r c a t i c o m p l e s s i s a r a n n o a t t i v a t i c o s ì d a a c c r e s c e r e l e c o m p e t e n z e d e l l e i m p r e s e . R e g i o n e a i u t e r à l e p m i a d e f i n i r e u n p i a n o d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e p e r s o n a l i z z a t o , s e l e z i o n a r e i m e r c a t i ‘ t a r g e t ’ , c o s t r u i r e r e t i c o m m e r c i a l i e v a l u t a r e m o d e l l i d i a z i o n e c o e r e n t i c o n l e r i s o r s e a z i e n d a l i . S a r a n n o a n c h e o r g a n i z z a t e a t t i v i t à d i ‘ b u s i n e s s m a t c h i n g ’ , e v e n t i ‘ B 2 B ’ e m i s s i o n i e s t e r e f i n a l i z z a t e a l l a c r e a z i o n e d i p a r t n e r s h i p e a c c o r d i d i s t r i b u t i v i . S a r à v a l o r i z z a t a l ’ i m m a g i n e d e l l e i m p r e s e a t t r a v e r s o a z i o n i c o o r d i n a t e d i c o m u n i c a z i o n e e p r o m o z i o n e . “ C o n q u e s t a s t r a t e g i a – s o t t o l i n e a l ’ a s s e s s o r e G u i d o G u i d e s i – v o g l i a m o s o s t e n e r e l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e l o m b a r d e n e l l e s f i d e g l o b a l i , a i u t a n d o l e i n m o d o f a t t i v o a r i c o n o s c e r e e i n t r a p r e n d e r e o c c a s i o n i d i c r e s c i t a s u i m e r c a t i e s t e r i , s v i l u p p a n d o c o m p e t e n z e e c a p a c i t à r e l a z i o n a l i . I n u n c o n t e s t o c a r a t t e r i z z a t o d a i n c e r t e z z e g e o p o l i t i c h e e t a r i f f a r i e , R e g i o n e m e t t e i n a t t o p e r l e P M I u n ’ a s s i s t e n z a c o n c r e t a e p e r s o n a l i z z a t a a f f i n c h é p o s s a n o r a g g i u n g e r e i p r o p r i o b i e t t i v i . S i a m o a c c a n t o a c h i l a v o r a e h a u n ’ i d e a d i s v i l u p p o d a p o r t a r e a v a n t i ” . P e r l e a t t i v i t à c o l l e g a t o a l n u o v o p i a n o r e g i o n a l e s o n o s t a t i s t a n z i a t i 1 , 5 m i l i o n i d i e u r o . U n f o c u s p a r t i c o l a r e s a r à d e d i c a t o a l l e o p p o r t u n i t à d a i n d i v i d u a r e i n U z b e k i s t a n , c o m e p o r t a d i a c c e s s o a i m e r c a t i i n e s p a n s i o n e d e l l ’ A s i a c e n t r a l e , d a n d o u l t e r i o r e c o n c r e t e z z a a l l a s t r a d a t r a c c i a t a c o n l a r e c e n t e m i s s i o n e i s t i t u z i o n a l e d e l p r e s i d e n t e A t t i l i o F o n t a n a . L e i m p r e s e b e n e f i c i a r i e d e i n u o v i s e r v i z i d i a c c o m p a g n a m e n t o a l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e s a r a n n o s e l e z i o n a t e d a u n b a n d o r e g i o n a l e g e s t i t o c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i U n i o n c a m e r e L o m b a r d i a . “ Q u e s t o p i a n o – e v i d e n z i a i l s o t t o s e g r e t a r i o r e g i o n a l e c o n d e l e g a a l l e R e l a z i o n i I n t e r n a z i o n a l i e d E u r o p e e R a f f a e l e C a t t a n e o - s i i n s e r i s c e p i e n a m e n t e n e l l a v i s i o n e d i u n a L o m b a r d i a s e m p r e p i ù p r o t a g o n i s t a a l i v e l l o g l o b a l e , m a a l t e m p o s t e s s o a t t e n t a e c a p a c e d i a s c o l t a r e i t e r r i t o r i e l e i m p r e s e . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a , R e g i o n e L o m b a r d i a c o n f e r m a i l p r o p r i o r u o l o d i p o n t e t r a i l s i s t e m a p r o d u t t i v o l o m b a r d o e i m e r c a t i g l o b a l i , p r o m u o v e n d o n o n s o l o l ’ e x p o r t , m a a n c h e l a c o l l a b o r a z i o n e e i l d i a l o g o c o n p a r t n e r e u r o p e i e d e x t r a e u r o p e i ” .