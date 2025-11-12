M i l a n o , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - R e g i o n e L o m b a r d i a h a a g e v o l a t o l a n a s c i t a d i 4 6 a z i e n d e i n n o v a t i v e d a l 2 0 1 6 a d o g g i g r a z i e a l l e ' S t a r t u p c o m p e t i t i o n s ' , v e r e e p r o p r i e ' C h a m p i o n s L e a g u e ' p e r s t a r t u p p e n s a t e p e r f a v o r i r e l a c r e s c i t a d e l l e n e o i m p r e s e p i ù p r o m e t t e n t i e m e t t e r l e i n c o n t a t t o c o n p o t e n z i a l i i n v e s t i t o r i . L a s t r a t e g i a r e g i o n a l e , a t t r a v e r s o u n c o n t r i b u t o d i 1 , 2 m i l i o n i d i e u r o , h a c o n s e n t i t o a l l e s t a r t u p d i r a c c o g l i e r e i n v e s t i m e n t i p e r 5 3 m i l i o n i d i e u r o e f a t t u r a r e 5 , 7 m i l i o n i , g e n e r a n d o v a l o r e a g g i u n t o p e r l ’ e c o n o m i a l o m b a r d a , n u o v i p o s t i d i l a v o r o e i n d o t t o . U n a r i c e t t a v i n c e n t e , i m p l e m e n t a t a d a l l ’ a s s e s s o r e r e g i o n a l e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o , G u i d o G u i d e s i , c o n l a n u o v a e d i z i o n e d e l l e ' S t a r t u p c o m p e t i t i o n s ' . O l t r e 2 3 0 l e c a n d i d a t u r e , t r a s t a r t u p e s p i n o f f u n i v e r s i t a r i , p e r v e n u t e p e r l e t r e c o m p e t i z i o n i p r o m o s s e d a l l a R e g i o n e : ' S t a r t C u p L o m b a r d i a ' ( m o n t e p r e m i d i 1 9 5 . 0 0 0 e u r o ) , ' C h i m i c a V e r d e L o m b a r d i a p e r u n f u t u r o s o s t e n i b i l e ' ( m o n t e p r e m i d i 1 5 0 . 0 0 0 e u r o ) , ' E d i l i z i a s o s t e n i b i l e e s i c u r a ' ( m o n t e p r e m i d i 1 5 0 . 0 0 0 e u r o ) . I c o n c o r s i s o n o s t a t i o r g a n i z z a t i i n s i e m e a M u s a – M u l t i l a y e r e d u r b a n s u s t a i n a b i l i t y a c t i o n ( s i s t e m a d e l l e u n i v e r s i t à l o m b a r d e ) e F e d e r a t e d i n n o v a t i o n @ M i n d ( i n c u b a t o r e d i i n n o v a z i o n e ) . L e c a n d i d a t u r e s o n o a r r i v a t e d a t u t t o i l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e , a c o n f e r m a d e l l a l e a d e r s h i p l o m b a r d a n e l l ’ e c o s i s t e m a n a z i o n a l e d e l l ’ i n n o v a z i o n e . I p r o g e t t i s p a z i a n o t r a I c t & S e r v i c e s , L i f e s c i e n c e s & M e d T e c h , C l e a n t e c h & E n e r g y e I n d u s t r i a l t e c h n o l o g i e s , c o n u n f o c u s c r e s c e n t e s u d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i , n u o v i m a t e r i a l i , g e s t i o n e e f f i c i e n t e d e l l e r i s o r s e i d r i c h e e d e c a r b o n i z z a z i o n e i n d u s t r i a l e . O g g i a P a l a z z o L o m b a r d i a s i è s v o l t a l a p r e m i a z i o n e d e l l e s t a r t u p v i n c i t r i c i , a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e A t t i l i o F o n t a n a , d e l l ’ a s s e s s o r e G u i d e s i , d e l l ’ a s s e s s o r e a l T u r i s m o , M a r k e t i n g t e r r i t o r i a l e e M o d a D e b o r a M a s s a r i . " S i a m o l a R e g i o n e l e a d e r n e l l ’ i n n o v a z i o n e - h a s o t t o l i n e a t o F o n t a n a - e p e r r a f f o r z a r e q u e s t o p r i m a t o p r o s e g u i a m o n e l l e a z i o n i d i s o s t e g n o a l l e s t a r t u p , s u p p o r t a n d o p r o g e t t i c h e g u a r d a n o a l f u t u r o e o f f r o n o s o l u z i o n i u t i l i . S i a m o l a t e r r a d o v e s i c o n c r e t i z z a n o l e i d e e . L a L o m b a r d i a v i n c e a l i v e l l o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e p u n t a n d o s u l l a q u a l i t à , l ’ i n g e g n o e l a c o m p e t e n z a : a n d i a m o a v a n t i s u q u e s t o s t r a d a p u n t a n d o s u q u e s t i v a l o r i " . L ' o b i e t t i v o , h a e v i d e n z i a t o l ’ a s s e s s o r e G u i d e s i , " è s e m p r e s t a t o q u e l l o d i g a r a n t i r e c h e c h i u n q u e a b b i a u n ’ i d e a i n n o v a t i v a p o s s a t r o v a r e i n L o m b a r d i a l e m i g l i o r i c o n d i z i o n i p e r s v i l u p p a r l a . A t t r a v e r s o i n i z i a t i v e c o m e g l i ' S t a r t u p d a y s ' , c i i m p e g n i a m o a s o s t e n e r e e t r a s f o r m a r e l e i d e e d i s u c c e s s o i n c r e s c i t a e c o n o m i c a e n u o v e o p p o r t u n i t à d i l a v o r o . V o g l i a m o r a f f o r z a r e l a n o s t r a l e a d e r s h i p p e r c o n t i n u a r e a e s s e r e l a ' c a s a d e l l e i d e e ' . I n n o v a z i o n e e v i s i o n e r e s t e r a n n o l e n o s t r e c a r t e v i n c e n t i , a n c h e g r a z i e a l c o n t r i b u t o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i " . " Q u e s t ’ a n n o - h a a f f e r m a t o l ’ a s s e s s o r e M a s s a r i - l ' e v e n t o h a c o i n v o l t o a n c h e s t a r t u p c o n n e s s e a l s e t t o r e t u r i s t i c o , a t t r a v e r s o u n p r e m i o s p e c i a l e p r o m o s s o d a l n o s t r o a s s e s s o r a t o . L ' o b i e t t i v o è s o s t e n e r e p r o g e t t i l e g a t i a l t u r i s m o s o s t e n i b i l e , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a n u o v e i d e e i n g r a d o d i v a l o r i z z a r e l e b e l l e z z e m e n o n o t e d e l l a L o m b a r d i a , b o r g h i e l u o g h i m e r a v i g l i o s i c h e m e r i t a n o d i e s s e r e s c o p e r t i e r i s c o p e r t i , a n c h e g r a z i e a i n n o v a z i o n i c h e R e g i o n e s a r i c o n o s c e r e e s u p p o r t a r e " . L e ' S t a r t u p c o m p e t i t i o n s ' s i c o l l o c a n o n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o ' S t a r t u p d a y s ' , u n a d u e g i o r n i d i i n c o n t r i ( 1 1 e 1 2 n o v e m b r e ) n e l l a s e d e d e l l a R e g i o n e t r a s t a r t u p e m e r g e n t i , i n v e s t i t o r i e p r o f e s s i o n i s t i d e i d i v e r s i s e t t o r i , c o s ì d a a g e v o l a r e i n t e r a z i o n i d i r e t t e e m i r a t e e c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r f u t u r e c o l l a b o r a z i o n i . U n a p p u n t a m e n t o a n n u a l e s t r a t e g i c o , f i n a l i z z a t o a r a f f o r z a r e l ’ e c o s i s t e m a l o m b a r d o d e l l ’ i n n o v a z i o n e , c r e a n d o c o n n e s s i o n i t r a t a l e n t i , i d e e e o p p o r t u n i t à p e r c o s t r u i r e i l f u t u r o d e l t e r r i t o r i o . L a d u e g i o r n i d e d i c a t a a l l e s t a r t u p r i e n t r a n e l l a p i ù a m p i a s t r a t e g i a d i R e g i o n e a s o s t e g n o d e l l ’ a u t o i m p r e n d i t o r i a l i t à , i n p a r t i c o l a r e g i o v a n i l e , a f f i n c h é s i r i a f f e r m i e c o n s o l i d i u n a c u l t u r a d i i m p r e s a v o l t a a f a v o r i r e l a n a s c i t a d i u n a n u o v a g e n e r a z i o n e d i i m p r e n d i t o r i i n L o m b a r d i a . S t a r t C u p L o m b a r d i a , g i u n t a a l l a s u a X X I I I e d i z i o n e e o r g a n i z z a t a d a R e g i o n e L o m b a r d i a e M u s a h a p r e m i a t o i p r o g e t t i p i ù p r o m e t t e n t i n a t i o c o n n e s s i a l l e u n i v e r s i t à e a g l i i n c u b a t o r i l o m b a r d i . Q u e s t e l e s t a r t u p v i n c i t r i c i c h e s i a g g i u d i c a n o 2 5 . 0 0 0 e u r o c i a s c u n a e l a m e n z i o n e s p e c i a l e c h e p e r m e t t e l o r o l ’ a c c e s s o a l P r e m i o n a z i o n a l e p e r l ' i n n o v a z i o n e 2 0 2 5 . P e r l a c a t e g o r i a C l e a n T e c h & E n e r g y , C l e a r - i l s i s t e m a f o t o c a t a l i t i c o g a l l e g g i a n t e c h e u t i l i z z a l a l u c e s o l a r e p e r r i m u o v e r e m i c r o i n q u i n a n t i o r g a n i c i d a l l e a c q u e s u p e r f i c i a l i ; p e r l a c a t e g o r i a I c t & S e r v i c e s , A i n a n a - l a p r i m a p i a t t a f o r m a c h e u n i s c e c o m p e t e n z a u m a n a e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r p o t e n z i a r e i l s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e ; p e r l a c a t e g o r i a L i f e s c i e n c e s & M e d T e c h , E v o c l i n , l a p i a t t a f o r m a A i c h e p r e d i c e l ’ e v o l u z i o n e d e l c a n c r o , a i u t a n d o i m e d i c i a i m p o s t a r e t e r a p i e p i ù e f f i c a c i . D o p p i e t t a p e r S a t E n l i g h t , c h e s i o c c u p a d i c o m u n i c a z i o n i o t t i c h e b a s a t e s u v o r t i c i d i l u c e p e r a u m e n t a r e v e l o c i t à e s i c u r e z z a n e l l a t r a s m i s s i o n e d a t i . L a s t a r t u p h a v i n t o n e l l a c a t e g o r i a I n d u s t r i a l t e c h n o l o g i e s , m a s i è a g g i u d i c a t a a n c h e i l p r e m i o s p e c i a l e C o r p o r a t e 2 0 2 5 , p r o m o s s o d a T h a l e s A l e n i a S p a c e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i i n d i v i d u a r e s o l u z i o n i p e r l a m i t i g a z i o n e d e l l e i n t e r f e r e n z e p e r i r i c e v i t o r i G n s s . I l P r e m i o s p e c i a l e S o c i a l i m p a c t v a a C e l l m e t s , s t a r t u p c h e s i c o n c e n t r a s u m a t e r i a l i c e l l u l a r i p e r c a s c h i p i ù s i c u r i e p e r s o n a l i z z a t i g r a z i e a s t a m p a 3 D e m o d e l l i b i o m e c c a n i c i . A d a g g i u d i c a r s i i l P r e m i o s p e c i a l e S o s t e n i b i l i t à è G r a p h i c o r e , s t a r t u p c h e o f f r e s o l u z i o n i b r e v e t t a t e p e r i l d e c o m m i s s i o n i n g n u c l e a r e e l a m a n i p o l a z i o n e r o b o t i c a i n a m b i e n t i e s t r e m i . H i d d e n z , s t a r t u p c h e p r o p o n e u n ’ i d e a b a s a t a s u I a p e r p r o m u o v e r e u n t u r i s m o s o s t e n i b i l e e d i g i t a l e p e r i b o r g h i i t a l i a n i e s u p p o r t a r e l a c o m u n i t à l o c a l e , s i è a g g i u d i c a t a i l P r e m i o s p e c i a l e L o m b a r d i a S t y l e . N o v i t à d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 , i l p r e m i o è p r o m o s s o d a l l a d i r e z i o n e g e n e r a l e T u r i s m o , m a r k e t i n g t e r r i t o r i a l e e m o d a d i R e g i o n e L o m b a r d i a c o n l ’ o b i e t t i v o d i f a v o r i r e l o s v i l u p p o d i p r o g e t t i i n n o v a t i v i n e l l ’ a m b i t o t u r i s t i c o . T h e l i a , s t a r t u p c h e s i c o n c e n t r a s u d i s p o s i t i v i o t t i c i a v a n z a t i c h e i n t e g r a n o r i c o s t r u z i o n e 3 D e a n a l i s i c h i m i c o - f i s i c a i n u n ’ u n i c a s c a n s i o n e p r e c i s a , s i è a g g i u d i c a t a l a m e n z i o n e s p e c i a l e d e d i c a t a a l l a s t a r t u p c o n a l m e n o i l 5 0 % d e i f o u n d e r s d o n n a , c h e c o n s e n t e l ’ a c c e s s o a l P r e m i o n a z i o n a l e p e r l ' i n n o v a z i o n e . M o n t e p r e m i d i c a t e g o r i a : 1 9 5 . 0 0 0 e u r o , 1 7 5 m i l a e u r o s t a n z i a t i d a R e g i o n e L o m b a r d i a e 2 0 m i l a e u r o m e s s i a d i s p o s i z i o n e d a T h a l e s A l e n i a S p a c e . E d i l i z i a s o s t e n i b i l e e s i c u r a : l a c o m p e t i z i o n e p r o m o s s a d a R e g i o n e L o m b a r d i a e M u s a , a l l a s u a p r i m a e d i z i o n e , v a l o r i z z a l e s o l u z i o n i p i ù i n n o v a t i v e p e r i l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a s i c u r e z z a , a l l ’ e f f i c i e n z a e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e i m a t e r i a l i e d e i p r o c e s s i . È d i 1 5 0 . 0 0 0 e u r o i l m o n t e p r e m i d i c a t e g o r i a . Q u e s t i i v i n c i t o r i : B r i x - l a p i a t t a f o r m a c h e s e m p l i f i c a i l p r o c u r e m e n t e d i l e , r e n d e n d o g l i a c q u i s t i p i ù c o m p e t i t i v i e t r a s p a r e n t i p e r l e i m p r e s e d e l s e t t o r e ; D y m o n d - s o f t w a r e d i m o n i t o r a g g i o s t r u t t u r a l e c h e r i l e v a e l o c a l i z z a a u t o m a t i c a m e n t e a n o m a l i e n e l l e i n f r a s t r u t t u r e i n t e m p o r e a l e ; I n c o - p r o g e t t o d i i m p a t t o s o c i a l e c h e t r a s f o r m a s t a n z e i n u t i l i z z a t e i n s o l u z i o n i a b i t a t i v e a c c e s s i b i l i a t t r a v e r s o l a c o a b i t a z i o n e i n t e r g e n e r a z i o n a l e ; P i l l a r - s o f t w a r e c h e a u t o m a t i z z a l a g e s t i o n e f i n a n z i a r i a d e l l e i m p r e s e e d i l i , r i d u c e n d o e r r o r i e s p r e c h i d i t e m p o ; P r a t i f y - i l c o p i l o t a d i g i t a l e p e r s t u d i t e c n i c i e p r o f e s s i o n i s t i , c h e s e m p l i f i c a e o t t i m i z z a l a g e s t i o n e d e l l e p r a t i c h e e d i l i z i e ; P r o x i m a - e c o s i s t e m a m o d u l a r e d i t e c n o m o d u l i p l u g - i n , c a p a c e d i e v o l v e r e n e l t e m p o a d a t t a n d o s i a b i s o g n i e f u n z i o n i d i v e r s e . C h i m i c a V e r d e L o m b a r d i a p e r u n f u t u r o s o s t e n i b i l e 2 0 2 5 : p r o m o s s a d a R e g i o n e L o m b a r d i a e F e d e r a t e d I n n o v a t i o n @ M i n d , l a c o m p e t i z i o n e h a p r e m i a t o s t a r t u p e p m i i m p e g n a t e n e l l o s v i l u p p o d i t e c n o l o g i e e p r o d o t t i p e r l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e . E c c o i v i n c i t o r i , s u d d i v i s i p e r c a t e g o r i e , c h e s i a g g i u d i c a n o i l m o n t e p r e m i c o m p l e s s i v o d i 1 5 0 . 0 0 0 e u r o . T e c n o l o g i e p e r l a g e s t i o n e e i l r i u s o d e l l e a c q u e : i l p r e m i o v a a W e m b r a n e x c h e s v i l u p p a m e m b r a n e s o s t e n i b i l i e i n n o v a t i v e p e r i l t r a t t a m e n t o e i l r i u t i l i z z o e f f i c i e n t e d e l l ’ a c q u a . P e r l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e p e r m a t e r i a l i e p r o d o t t i c h i m i c i , i l p r e m i o v a a B - P l a s , c h e p r o p o n e s o l u z i o n i i m p i a n t i s t i c h e i n n o v a t i v e p e r i l t r a t t a m e n t o d e i f a n g h i r e f l u i , r i d u c e n d o i v o l u m i d i s c a r t o e p r o d u c e n d o s o t t o p r o d o t t i c i r c o l a r i d i v a l o r e . S i n e r g y F l o w , s t a r t u p d e e p t e c h c h e s v i l u p p a b a t t e r i e i n n o v a t i v e e s o s t e n i b i l i p e r l ’ a c c u m u l o d i e n e r g i a a l u n g a d u r a t a , s i a g g i u d i c a i l p r e m i o r e l a t i v o a i M a t e r i a l i i n n o v a t i v i p e r n u o v i s e t t o r i e a p p l i c a z i o n i a d a l t o i m p a t t o . I l p r e m i o p e r ' I n g r e d i e n t i , f o r m u l a z i o n i e p r o d o t t i a b a s s o i m p a t t o a m b i e n t a l e e s a n i t a r i o ' v a a d A g r e e N e t , s t a r t u p b i o t e c h c h e c o m b a t t e l o s p r e c o a l i m e n t a r e c o n s o l u z i o n i n a t u r a l i e i n n o v a t i v e p e n s a t e p e r c o n s e r v a r e l a f r u t t a f r e s c a p i ù a l u n g o , s e n z a c o n s e r v a n t i s i n t e t i c i n é p l a s t i c a . P e r ' D i g i t a l i z z a z i o n e e a u t o m a z i o n e p e r R & D e p r o d u z i o n e ' v i n c e R a f l a , s t a r t u p c h e s i o c c u p a d i s i s t e m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r i s p e z i o n i s o s t e n i b i l i d i i n f r a s t r u t t u r e , i m p i a n t i e l o g i s t i c a , i n g r a d o d i r i d u r r e c o s t i , r i s c h i e c o n s u m i . A l l a s t a r t u p H p h v a i l p r e m i o r e l a t i v o a S o l u z i o n i p e r l a d e c a r b o n i z z a z i o n e i n d u s t r i a l e . " G l i ' S t a r t u p d a y s ' r a p p r e s e n t a n o u n a t a p p a f o n d a m e n t a l e d e l p e r c o r s o c o n c u i M u s a p r o m u o v e l a c o n t a m i n a z i o n e t r a r i c e r c a , i m p r e s a e i n n o v a z i o n e s o c i a l e - s p i e g a G i o v a n n a I a n n a n t u o n i , p r e s i d e n t e M u s a - . C r e d i a m o c h e i l v a l o r e d e l l ’ e c o s i s t e m a l o m b a r d o r i s i e d a n e l l a s u a c a p a c i t à d i u n i r e c o m p e t e n z e e v i s i o n i d i v e r s e p e r g e n e r a r e i m p a t t o c o n c r e t o , e c o n o m i c o e s o c i a l e . O g n i s t a r t u p f i n a l i s t a è l a p r o v a c h e l ’ u n i v e r s i t à e l a r i c e r c a n o n s o n o m o n d i d i s t a n t i d a l m e r c a t o , m a m o t o r i v i t a l i d i u n f u t u r o p i ù s o s t e n i b i l e , d i g i t a l e e c o m p e t i t i v o . C o n g l i ' S t a r t u p d a y s ' v o g l i a m o r a f f o r z a r e q u e s t a a l l e a n z a t r a s a p e r e e f a r e , m e t t e n d o i n r e t e p e r s o n e , i d e e e o p p o r t u n i t à p e r c o s t r u i r e i n s i e m e u n n u o v o m o d e l l o d i s v i l u p p o " . " L a c h i m i c a v e r d e - s o t t o l i n e a F a b r i z i o G r i l l o , p r e s i d e n t e F e d e r a t e d I n n o v a t i o n @ M i n d - è u n a d e l l e f r o n t i e r e p i ù p r o m e t t e n t i d e l l ’ i n n o v a z i o n e s o s t e n i b i l e . C o n l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l p r o g r a m m a ' C h i m i c a v e r d e L o m b a r d i a 2 0 2 5 ' , F e d e r a t e d I n n o v a t i o n r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l p r o m u o v e r e m o d e l l i d i c o - i n n o v a z i o n e t r a s t a r t u p e i m p r e s e i n d u s t r i a l i c a p a c i d i g e n e r a r e i m p a t t o c o n c r e t o s u l t e r r i t o r i o . I n s i e m e a R e g i o n e L o m b a r d i a , c o s t r u i a m o u n e c o s i s t e m a d o v e l a c h i m i c a d i v e n t a l e v a s t r a t e g i c a p e r u n f u t u r o p i ù v e r d e , c o m p e t i t i v o e r e s p o n s a b i l e . S t a r t u p e i m p r e s e h a n n o d u n q u e l ’ o p p o r t u n i t à c o n c r e t a d i g u i d a r e l a t r a n s i z i o n e d e l l a c h i m i c a v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à , m o t o r e d i c o m p e t i t i v i t à , i n n o v a z i o n e e c r e s c i t a r e s p o n s a b i l e " .