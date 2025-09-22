M i l a n o , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l n o s t r o n u o v o p i a n o s t r a t e g i c o s i c o m p o n e d i u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e c h e v o g l i a m o i n t r a p r e n d e r e . S i p a r t e d a l l o s t u d i o c h e a b b i a m o e f f e t t u a t o s e c o n d o c u i o g g i s i a m o i l t e r r i t o r i o p i ù a t t r a t t i v o a l i v e l l o i t a l i a n o p e r q u a n t o r i g u a r d a g l i i n v e s t i m e n t i d a l l ' e s t e r o . C r e d i a m o d i a v e r e u n p o t e n z i a l e d a e s p r i m e r e ” . C o s ì G u i d o G u i d e s i , a s s e s s o r e a l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o d i R e g i o n e L o m b a r d i a , a l l a p r e s e n t a z i o n e a P a l a z z o L o m b a r d i a , d e l l a s t r a t e g i a l o m b a r d a p e r a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i e s t e r i c o n u n p i a n o r i n n o v a t o . “ E s p r i m e r e m o q u e s t o p o t e n z i a l e a t t r a v e r s o u n a n u o v a s t r u t t u r a d e d i c a t a s o l o a l l ' a t t r a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i e a t t r a v e r s o l a r i c e r c a d i n u o v i i n v e s t i t o r i i n s e t t o r i a l i t à s p e c i f i c h e , c h e s o n o q u e l l e i n c u i a b b i a m o d e g l i e c o s i s t e m i c o m p l e t i - s p i e g a - d a l l a f o r m a z i o n e a l l a r i c e r c a , p a s s a n d o p e r l a s u p p l y c h a i n , r a c c o n t a n d o a p o s s i b i l i i n v e s t i t o r i d i o g n i s e t t o r e c h e i n v e s t i r e d a n o i è u n v a n t a g g i o e c o n o m i c o p e r c h é s i t r o v a t u t t o c i ò d i c u i s i h a b i s o g n o ” . L ’ a s s e s s o r e G u i d e s i , p o i , c o n c l u d e i l l u s t r a n d o n u o v e i n i z i a t i v e d a p o r r e i n a t t o p e r a t t r a r r e n u o v i i n v e s t i m e n t i : “ E ’ i n i z i a t a O p p o r t u n i t y L o m b a r d y , m e n t r e I n v e s t i n L o m b a r d y è s t a t a r a f f o r z a t a a l l ’ i n t e r n o d e l l a n o s t r a s t r u t t u r a ; c i s a r à u n p i a n o d i c o m u n i c a z i o n e m o l t o d e t t a g l i a t o d a q u e l p u n t o d i v i s t a . S t i a m o c o l l a b o r a n d o a n c h e a l i v e l l o p u b b l i c o - p r i v a t o , c o n t u t t e l e s t r u t t u r e d i a t t r a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i e a b b i a m o f a t t o a c c o r d i c o n a l c u n e c a m e r e d i c o m m e r c i o a l l ' e s t e r o . E ’ u n l a v o r o c h e p r o s e g u e d a c i r c a d u e a n n i . I l c u l m i n e d i q u e s t o l a v o r o è l a n u o v a s t r a t e g i a p r e s e n t a t a o g g i , d i c u i s p e r i a m o v e d r e m o f r u t t i m o l t o p o s i t i v i t r a q u a l c h e a n n o ” .