R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e l s e t t o r e d e l l ' a p i c o l u t r a e d e l l a p r o d u z i o n e d e l m i e l e " è i m p o r t a n t e l a d i f e s a d e l l a q u a l i t à d e i p r o d o t t i , c h e è l ' e l e m e n t o a l l a b a s e d e l b e n e s s e r e e d e l l a s a l u t e . L e p r o d u z i o n i d e r i v a n t i d a l l ' a p i c o l t u r a n o n s o n o t u t t e u g u a l i e u n s i s t e m a v i r t u o s o c o m e q u e l l o e u r o p e o e , i n p a r t i c o l a r e , q u e l l o i t a l i a n o , c o n l e s u e 2 4 m i l a t o n n e l l a t e d i p r o d o t t o a n n u o , d e v o n o e s s e r e p r o t e t t e r i s p e t t o a s o f i s t i c a z i o n i e d a m i e l i d i q u a l i t à p i ù s c a d e n t e p r o v e n i e n t i d a a l t r e n a z i o n i " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l ' A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à a l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e , F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , i n t e r v e n u t o a l w o r k s h o p ' S a n i t à e a p i c o l t u r a , s f i d e e o p p o r t u n i t à ' , o g g i a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . " S u q u e s t o t e m a - h a a g g i u n t o L o l l o b r i g i d a - a b b i a m o s e n s i b i l i z z a t o i n E u r o p a i n o s t r i c o l l e g h i , c h e n o n h a n n o l a s t e s s a n o s t r a s e n s i b i l i t à r i s p e t t o a l l ' e l e m e n t o q u a l i t a t i v o " . I n E u r o p a " v i e n e d a t o r i s a l t o a l l ' e l e m e n t o q u a n t i t a t i v o , c h e p o i d e t e r m i n a u n a b b a t t i m e n t o d e i p r e z z i , i m p e d e n d o a i n o s t r i a p i c o l t o r i d i a v e r e i l g i u s t o r i c o n o s c i m e n t o d e i c o s t i d i p r o d u z i o n e e d e l v a l o r e a g g i u n t o c h e d e r i v a d a u n e l e m e n t o i n t r i n s e c o d e l p r o d o t t o c h e d e v e e s s e r e r i c o n o s c i u t o d a l m e r c a t o " , h a s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o . " I l p r o b l e m a - h a o s s e r v a t o - o v v i a m e n t e è a n c o r p i ù f o r t e q u a n d o s i g u a r d a a d E s t d e l m o n d o , c o n p r o d u z i o n i m o l t o i m p a t t a n t i s u i m e r c a t i . N o n s e m p r e n e i P a e s i f u o r i d a l l ' U n i o n e e u r o p e a l e r e g o l e c h e n o i i m p o n i a m o a i n o s t r i a g r i c o l t o r i , a i n o s t r i a l l e v a t o r i , a i n o s t r i p e s c a t o r i e a i n o s t r i a g r i c o l t o r i v e n g o n o r i s p e t t a t e " . L ' a z i o n e " d e v e e s s e r e q u e l l a d i p r o t e z i o n e . S t i a m o l a v o r a n d o s u l l a d i r e t t i v a B r e a k f a s t , m o l t o a l l i n e a t i c o n c h i r i t i e n e c h e v a d a s p e c i f i c a t o n e l d e t t a g l i o l ' e l e m e n t o d i p r o v e n i e n z a , l ' u t i l i z z o i n d u s t r i a l e , l e d e f i n i z i o n i c h e p e r m e t t o n o a l l a p e r s o n a c h e a c q u i s t a e c o n s u m a d i d i s c e r n e r e , d i c o m p r e n d e r e c h e c o s a s t a c o m p r a n d o e q u i n d i s c e g l i e r e s e v u o l e r a g i o n a r e s u l l a b a s e d e l p r e z z o e b a s t a " , h a c o n c l u s o L o l l o b r i g i d a .