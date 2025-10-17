M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a r i s t o r a z i o n e è r i u s c i t a a g a r a n t i r e n e l s u o c o m p l e s s o u n e l e m e n t o , i n I t a l i a , c h e l o r e n d e d i s t i n t i v o s i a s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e s i a n e l l a s u a p r o i e z i o n e d i c a r a t t e r e i n t e r n a z i o n a l e : q u e l l o d e l l a q u a l i t à . S i a l a r i s t o r a z i o n e t r a d i z i o n a l e s i a l e g r a n d i c a t e n e h a n n o s c e l t o d i s a l v a g u a r d a r e l ’ e l e v a t o s t a n d a r d d i q u a l i t à d e i p r o d o t t i c h e o f f r o n o a l l e p e r s o n e c h e a c q u i s t a n o e c o n s u m a n o ” . C o s ì F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , m i n i s t r o d e l l ' a g r i c o l t u r a , d e l l a s o v r a n i t à a l i m e n t a r e e d e l l e f o r e s t e , p a r t e c i p a n d o a M i l a n o a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ’ A i g r i m D a y – F o r u m d e l l a r i s t o r a z i o n e i n c a t e n a , l ’ a p p u n t a m e n t o a n n u a l e c h e f a i l p u n t o s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l m e r c a t o d e l l a r i s t o r a z i o n e o r g a n i z z a t a e s u l l e p r i n c i p a l i s f i d e d e l f u t u r o c o i n v o l g e n d o i p r i n c i p a l i p l a y e r d e l m e r c a t o , l e a z i e n d e d e l l a f i l i e r a , i r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o a s s o c i a t i v o e l e i s t i t u z i o n i . “ V o r r e i r i n g r a z i a r e , a n c h e p e r q u e s t o , i l m o n d o d e l l a r i s t o r a z i o n e : è u n o d e i s e t t o r i p i ù v i v a c i e n e l m o m e n t o i n c u i c ' è u n ' e s p a n s i o n e d a l p u n t o d i v i s t a t u r i s t i c o d e l l a n o s t r a n a z i o n e è e v i d e n t e c h e c i s i a m o d a t i i n c r e s c i t a . È u n c o m p a r t o c h e h a s o f f e r t o p a r t i c o l a r m e n t e , q u e l l o c h e p r o b a b i l m e n t e d u r a n t e i l p e r i o d o C o v i d h a s o f f e r t o p i ù d i q u a l s i a s i a l t r a a t t i v i t à ” h a c o n c l u s o L o l l o b r i g i d a .