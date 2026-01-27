R o m a , 2 7 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - F a r c o n o s c e r e i l m i e l e c o m e p r o d o t t o i d e n t i t a r i o , i n u n l u o g o f r e q u e n t a t o q u o t i d i a n a m e n t e d a t a n t i r a g a z z i s i g n i f i c a a c c r e s c e r e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l e n o s t r e t r a d i z i o n i p r o d u t t i v e . P r o m u o v e r e u n p r o d o t t o s a n o e d i a l t a q u a l i t à s o s t i e n e l a f i l i e r a a p i s t i c a n a z i o n a l e e a i u t a a t u t e l a r e l e a p i , e s s e n z i a l i p e r l ’ e q u i l i b r i o d e g l i e c o s i s t e m i e p e r l a p r o d u t t i v i t à a g r i c o l a . Q u e s t a i n i z i a t i v a h a d u n q u e u n d o p p i o v a l o r e , è u n ' o p p o r t u n i t à c o n c r e t a p e r i n o s t r i a p i c o l t o r i c h e v e d o n o v a l o r i z z a t o i l p r o p r i o l a v o r o e d è a n c h e u n i n v e s t i m e n t o c u l t u r a l e r i v o l t o a l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i E ' q u a n t o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e l l ' A g r i c o l t u r a , S o v r a n i t à a l i m e n t a r e e F o r e s t e , F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a i n i z i a t i v a c h e i n t r o d u c e i l m i e l e b i o l o g i c o i t a l i a n o n e g l i o l t r e 8 0 0 r i s t o r a n t i d i M c D o n a l d ' s I t a l i a a l M a s a f .