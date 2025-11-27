R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L e m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e , e q u i n d i t r a q u e s t e l ' H i v , p r e o c c u p a n o m o l t i s s i m o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e l ' a t t i v i t à d i g o v e r n o . N o i a b b i a m o t a n t i s s i m i n u o v i c a s i l e g a t i a l l a d i s i n f o r m a z i o n e e s o p r a t t u t t o a l l ' e d u c a z i o n e s e s s u a l e t r a i r a g a z z i . Q u e l l o c h e n o i i n t e n d i a m o p o t e n z i a r e è s o p r a t t u t t o l ' e d u c a z i o n e a l l a f o r m a z i o n e d e i r a g a z z i , p r i m a o v v i a m e n t e d e l l ' i n i z i o d e l l e l o r o a t t i v i t à s e s s u a l e , e s o p r a t t u t t o p o t e n z i a r e t u t t e q u e l l e c u r e c h e r e n d o n o d i v e r s o i l d e c o r s o d e l l a m a l a t t i a " . C o s ì l a d e p u t a t a S i m o n a L o i z z o , c a p o g r u p p o d e l l a X I I C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o ' I s t - H i v C a l l 2 0 2 5 ' , o g g i a R o m a . " A b b i a m o a s p e t t a t o c o n a n s i a q u e s t i n u o v i f a r m a c i c h e s o n o i n g r a d o d i i m m u n i z z a r e i l p a z i e n t e p e r l ' H i v . H a n n o c a m b i a t o e c a m b i e r a n n o u l t e r i o r m e n t e i l d e c o r s o d e l l a m a l a t t i a - s o t t o l i n e a - O g n i i n v e s t i m e n t o i n n u o v e t e r a p i e c h e p o s s o n o c a m b i a r e i l d e c o r s o d e l l a m a l a t t i a , i m m u n i z z a n d o i l p a z i e n t e , s o n o p e r n o i i l g o l d s t a n d a r d d e l l a p r e v e n z i o n e " .