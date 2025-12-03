R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L e g g e r e m o i l r a p p o r t o a n n u a l e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o 4 . M a n a g e r n e l d e t t a g l i o p e r c h é è u n d o c u m e n t o c o m p l e s s o , c o n m o l t e r i s u l t a n z e , m o l t e a n a l i s i d i c a u s a l i t à s t a t i s t i c a , m o l t e m a p p a t u r e d e l n o s t r o s i s t e m a i n d u s t r i a l e , c o m e s a p e t e c o s t i t u i t o s o p r a t t u t t o d a p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e . E ' p r e z i o s o p e r c h é r a p p r e s e n t a u n ' o t t i m a b a s e d i c o n o s c e n z a , s o p r a t t u t t o d e l l e i n t e r r e l a z i o n i c o m p l e s s e a l l ' i n t e r n o d e l l e f i l i e r e . V e n g o n o a n a l i z z a t e l e i n t e r r e l a z i o n i n e l l ' a m b i t o d e l l a f i l i e r a p e r i m p l e m e n t a r e p o l i t i c h e p u b b l i c h e e , s o p r a t t u t t o , p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i ” . L o h a d i c h i a r a t o R e n a t o L o i e r o , c o n s i g l i e r e p e r l e p o l i t i c h e d i b i l a n c i o d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , o g g i a R o m a i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l n u o v o r a p p o r t o d e l l ’ O s s e r v a t o r i o 4 . M a n a g e r i n t i t o l a t o ' L e f i l i e r e p r o d u t t i v e n e l l ’ e r a d e l l a c o n o s c e n z a a u m e n t a t a ' . “ S i t r a t t a - p r o s e g u e L o i e r o - d i t r a g u a r d a r e u n o d e i r e q u i s i t i c h e d o v r e b b e r o c a r a t t e r i z z a r e l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e n e l s e t t o r e d e l l ' i n d u s t r i a , c i o è l a s e l e t t i v i t à : c e r c a r e d i c o m p e n d i a r e i l r i g o r e d e i c o n t i p u b b l i c i e l o s v i l u p p o , i n d i r i z z a n d o l e r i s o r s e p u b b l i c h e , c h e s o n o p e r n a t u r a l i m i t a t e , v e r s o q u e g l i a m b i t i p r o d u t t i v i c h e h a n n o u n a m a g g i o r e d i n a m i c a d e l v a l o r e a g g i u n t o q u e l l e c h e s a r e b b e r o p i ù m e r i t e v o l i d i r i c e v e r e c o n t r i b u t o o s o s t e g n o i s t i t u z i o n a l e ” . L o i e r o h a c o n c l u s o r i c o r d a n d o l ’ i m p o r t a n z a d e l r a p p o r t o a n c h e p e r l e a l t r e a m m i n i s t r a z i o n i c o i n v o l t e n e l d i s e g n o d e l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i : “ S e r v e a l l e v a r i e a l t r e i s t i t u z i o n i , a l n e t t o d i q u e l l e c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l l a s u a r e a l i z z a z i o n e , i n p a r t i c o l a r e l ’ I s t a t , a n c h e a f a r e v a l u t a z i o n e d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e e x a n t e e d e x p o s t ” .