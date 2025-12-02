R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - ' ' S i s t a r e a l i z z a n d o u n l a v o r o i m p o r t a n t e , p e r i l q u a l e p e r l a p r i m a v o l t a c i s o n o s i a l e r i s o r s e e s i a l a v o l o n t à d i p e r s e g u i r l e . M a d o b b i a m o m e t t e r c i i n r e t e , p e r c h é p e r e s e m p i o s u l l a d i g i t a l i z z a z i o n e , a d e s s o c i s o n o g l i s t r u m e n t i , p e r ò c ' è a n c h e u n e g o i s m o d e l l e s i n g o l e a m m i n i s t r a z i o n i a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e i d a t i c h e r i t a r d a n o q u e s t o l a v o r o . N o n s e m p r e è f a c i l e r a c c o g l i e r e o m o g e n e a m e n t e i d a t i . I l l a v o r o h a u n s e n s o s e è c o m p i u t o . S e m a n c a u n t a s s e l l o n o n a r r i v i a m o a l l a m e t a e q u i n d i a r e a l i z z a r e u n s i s t e m a e f f i c i e n t e . N o i a b b i a m o u n p i a n o d i s v i l u p p o e c o e s i o n e c h e v a l e 1 7 m i l i a r d i d i e u r o ' ' . L o s o t t o l i n e a I l S o t t o s e g r e t a r i o a l l e I n f r a s t r u t t u r e e t r a s p o r t i , A n t o n i o I a n n o n e , i n o c c a s i o n e d e l l ' a s s e m b l e a a n n u a l e d i A l i s .