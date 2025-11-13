R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N e l C o n s i g l i o d i r e t t i v o d i o g g i a b b i a m o r i n n o v a t o l ’ i n v i t o , a p e r t o a t u t t i , a p a r t e c i p a r e a l g r a n d e a p p u n t a m e n t o d e l l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e A l i s , i n p r o g r a m m a i l 2 d i c e m b r e a R o m a p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a . L ’ e v e n t o r i u n i r à i p r i n c i p a l i p r o t a g o n i s t i d e l m o n d o a s s o c i a t i v o , g o v e r n a t i v o e d e c o n o m i c o c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o n d i v i d e r e i r i s u l t a t i r a g g i u n t i e d e l i n e a r e i n s i e m e l e s t r a t e g i e f u t u r e d e l l a l o g i s t i c a e d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e , p r o m u o v e n d o u n d i a l o g o c o s t r u t t i v o s u l l e p o l i t i c h e p e r l a c o m p e t i t i v i t à , l a p r o m o z i o n e d e l M a d e i n I t a l y e l ’ i n n o v a z i o n e c h e i n t e r e s s a n o i l s i s t e m a p r o d u t t i v o e i n d u s t r i a l e . S i a m o m o l t o o r g o g l i o s i d e l p r o f o n d o i n t e r e s s e c h e l a n o s t r a A s s e m b l e a G e n e r a l e s t a s u s c i t a n d o , a p a r t i r e d a l l e c o n f e r m e d i a u t o r e v o l i r e l a t o r i e d i i l l u s t r i m o d e r a t o r i d e l c a l i b r o d i B r u n o V e s p a , M o n i c a M a g g i o n i e M a s s i m o G i l e t t i " . I l p r e s i d e n t e d i A l i s G u i d o G r i m a l d i a p r e i l C o n s i g l i o d e i S o c i , s v o l t o s i n e l l a s e d e n a z i o n a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e , a n n u n c i a n d o c o s ì l ’ i m m i n e n t e A s s e m b l e a G e n e r a l e d i A l i s , c h e s i t e r r à m a r t e d ì 2 d i c e m b r e 2 0 2 5 p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a – S a l a S a n t a C e c i l i a ( V i a P i e t r o d e C o u b e r t i n 3 0 , R o m a ) d a l l e o r e 1 0 a l l e o r e 1 3 . 3 0 e d i n v i t a n d o t u t t i i S o c i e t u t t i g l i i n t e r e s s a t i a p a r t e c i p a r e i s c r i v e n d o s i s u l s i t o w w w . a l i s . i t . " N e l l a s e d u t a d i o g g i a b b i a m o a p p r o v a t o c o n g r a n d e o r g o g l i o n u m e r o s i S o c i c h e r a f f o r z a n o u l t e r i o r m e n t e l a n o s t r a A s s o c i a z i o n e e , i n p a r t i c o l a r e , d i a m o i l b e n v e n u t o a i n u o v i C o n s i g l i e r i : E n a v ( E n t e N a z i o n a l e A s s i s t e n z a a l V o l o ) , l a s o c i e t à c h e g e s t i s c e e c o n t r o l l a i l t r a f f i c o a e r e o c i v i l e i n I t a l i a , g a r a n t e n d o s i c u r e z z a e d e f f i c i e n z a n e i c i e l i n a z i o n a l i ; N y k L i n e I t a l y , f i l i a l e i t a l i a n a d e l g r u p p o g i a p p o n e s e N y k , p a r t e d e l g r u p p o M i t s u b i s h i , t r a i l e a d e r m o n d i a l i n e l t r a s p o r t o e n e l l a l o g i s t i c a ; C o o p e r a t i v a d i L a v o r o L a C a s c i n a , s t o r i c a r e a l t à i t a l i a n a a t t i v a n e i s e r v i z i d i r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a e d a z i e n d a l e , p u l i z i a e f a c i l i t y m a n a g e m e n t ; S i r . t e l . : f o r n i s c e c o n s u l e n z a e s e r v i z i i n a m b i t o t e c n o l o g i c o , d i s t r i b u i s c e p r o d o t t i e s o l u z i o n i a v a n z a t e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i s i s t e m i d i v i d e o s o r v e g l i a n z a e t e l e c o m u n i c a z i o n i " . " C r e s c e r e c o n q u e s t e s t r a o r d i n a r i e r e a l t à e c o n q u e s t a t r a s v e r s a l i t à - a g g i u n g e G u i d o G r i m a l d i - è u n s e g n a l e d i p r o f o n d a f i d u c i a n e i n o s t r i c o n f r o n t i m a è a n c h e u n a g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à , s p e c i a l m e n t e c o n s i d e r a t i i c o n t e s t i e l e e v o l u z i o n i s o c i o - e c o n o m i c h e . C o n e n o r m e p i a c e r e i n o l t r e v o r r e i r i n g r a z i a r e g l i o s p i t i i n t e r v e n u t i o g g i , c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a d a r r i c c h i r e i l n o s t r o d i b a t t i t o c o n l a l o r o c o m p e t e n z a e p r o f e s s i o n a l i t à : i l P r e s i d e n t e d e l l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r A d r i a t i c o M e r i d i o n a l e F r a n c e s c o M a s t r o , c h e h a i l l u s t r a t o l ’ a t t u a l e s i t u a z i o n e d e l s i s t e m a p o r t u a l e n a z i o n a l e e l a s t r a t e g i c i t à d e i n o s t r i s c a l i p u g l i e s i , e i l D i r e t t o r e d e l S e r v i z i o P o l i z i a P o s t a l e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o I v a n o G a b r i e l l i , c h e h a e v i d e n z i a t o l a r i l e v a n z a i n t e r m i n i d i s i c u r e z z a e d i p r o d u t t i v i t à d i p r e v e n i r e i c r i m i n i i n f o r m a t i c i n e l l e a z i e n d e e n e l l e a m m i n i s t r a z i o n i ” . T r a i t e m i c e n t r a l i a f f r o n t a t i n e l c o r s o d e l C o n s i g l i o , i l P r e s i d e n t e s i è s o f f e r m a t o s u l p r o g e t t o d i p i a t t a f o r m a I t i n t e r o p e r a b i l e p r e s e n t a t o d a D i g i t a l i s s p a , c h e d a q u a l c h e s e t t i m a n a r i e n t r a n e l l ’ e l e n c o d e l l e i m p r e s e c h e h a n n o o t t e n u t o i c o n t r i b u t i p r e v i s t i d a l b a n d o L o g I N B u s i n e s s e m a n a t o d a l M i t e d a R a m s p a . “ D i g i t a l i s r a p p r e s e n t a l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e d e l l a l o g i s t i c a e d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e : u n v e r o c a m b i o d i p a r a d i g m a p e r i l n o s t r o s e t t o r e - h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d i A l i s - p e r c h é c o n s e n t e d i c o l l e g a r e i n m o d o s i c u r o , n e u t r a l e e c e r t i f i c a t o i s i s t e m i d i g i t a l i t u t t i g l i a t t o r i d e i c o m p a r t i c o i n v o l t i n o n c h é d i s e m p l i f i c a r e l a v i t a d e l l e a z i e n d e . Q u e s t a p r o g e t t u a l i t à i n n o v a t i v a m i r a , i n f a t t i , a l l a c r e a z i o n e d i u n e c o s i s t e m a i n t e g r a t o e d i n t e r c o n n e s s o , c a p a c e d i m e t t e r e i n r e t e g l i o p e r a t o r i d e l t r a s p o r t o s t r a d a l e , m a r i t t i m o , f e r r o v i a r i o e a e r e o c o n l e p r i n c i p a l i i n f r a s t r u t t u r e - a u t o s t r a d e , p o r t i , i n t e r p o r t i , a e r o p o r t i , t e r m i n a l , m a g a z z i n i e c e n t r i d i s t o c c a g g i o - e c o n l e i m p r e s e d e l l a f i l i e r a , a l f i n e d i f a v o r i r e u n f l u s s o c o n t i n u o e i n t e l l i g e n t e d i d a t i e s e r v i z i l u n g o l ’ i n t e r a c a t e n a l o g i s t i c a ” .