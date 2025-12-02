R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a l o g i s t i c a n o n è u n s e m p l i c e c o m p a r t o p r o d u t t i v o , m a è i l p r i m o f a t t o r e a b i l i t a n t e d e l l o s v i l u p p o e r i c h i e d e s e m p r e p i ù u n a p r o g r a m m a z i o n e , u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a . B i s o g n a v e l o c i z z a r e i p r o c e s s i e t a g l i a r e l a b u r o c r a z i a i n u t i l e : d a g e n n a i o n e l l a R e g i o n e L a z i o p a r t i r à l a z o n a l o g i s t i c a s e m p l i f i c a t a , l a Z l s , e q u e s t o s i c u r a m e n t e s a r à u n v a l o r e a g g i u n t o i n g e n e r a l e m a a n c h e p e r t u t t o i l s i s t e m a d e l l a l o g i s t i c a . I n t e n d i a m o p o i v a r a r e u n n u o v o p i a n o s t r a t e g i c o d e l l a l o g i s t i c a e d e i t r a s p o r t i , c h e p u n t i s o p r a t t u t t o s u l l ' i n n o v a z i o n e , s u l l e c o m p e t e n z e , s u l l a d i g i t a l i z z a z i o n e . V o g l i a m o r a g i o n a r e s u u n p i a n o d i s u p p o r t o f i n a n z i a r i o , i n l i n e a a n c h e c o n l a n u o v a p r o g r a m m a z i o n e e u r o p e a . I l b i l a n c i o c o m u n i t a r i o d e l l a p r o g r a m m a z i o n e 2 8 - 3 4 s a r à m o l t o s i g n i f i c a t i v o : 2 m i l a m i l i a r d i d i e u r o , d i c u i 5 0 0 m i l i a r d i s a r a n n o f i n a l i z z a t i p r o p r i o a l l a c o m p e t i t i v i t à , a l l e c o n n e s s i o n i , a i t r a s p o r t i e a l l a l o g i s t i c a . C i f r e c h e d a n n o l a m i s u r a d i c a m b i a m e n t i f o r t i . I l p r o s s i m o a n n o s a r à u n a n n o d i n e g o z i a z i o n i e d e c i s i o n i e l ' I t a l i a d o v r à e s s e r e p r o t a g o n i s t a " . L o h a d e t t o R o b e r t a A n g e l i l l i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L a z i o , n e l c o r s o d e l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l a A l i s , a s s o c i a z i o n e l o g i s t i c a d e l l ' i n t e r m o d a l i t à s o s t e n i b i l e