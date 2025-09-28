R o m a , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ O c c i d e n t e n o n è a m a t o n e l m o n d o . E l ’ O c c i d e n t e n o n a m a s e s t e s s o . A p i ù d i u n t e r z o d i s e c o l o d a l l a c a d u t a d e l m u r o d i B e r l i n o s i p u ò d i r e s e n z a t e m a d i s m e n t i t a c h e i l ' n o s t r o ' m o n d o s e l a p a s s a m a l e . A l l ’ e p o c a s e m b r a v a c h e c i s i a p r i s s e d a v a n t i u n a p r a t e r i a . O g g i , s i a m o f i n i t i s u l b a n c o d e g l i i m p u t a t i . A n c h e c o m e a c c u s a t o r i d i n o i s t e s s i . S i p u ò e v o c a r e O s w a l d S p e n g l e r c h e u n s e c o l o f a p r o f e t i z z ò i l ' t r a m o n t o ' d e l l ’ O c c i d e n t e . O p p u r e c i s i p u ò f i n t a m e n t e c o n s o l a r e r i c o r d a n d o l ’ i l l u s i o n e d i q u a l c h e a n n o f a s e c o n d o c u i l a s t o r i a e r a f i n i t a o g i ù d i l ì . E m a g a r i p e r f i n o c r o g i o l a r s i c o n l a d i s c u t i b i l e i d e a c h e n o i s i f o s s e l a “ c i v i l t à s u p e r i o r e ” d e l l ’ e p o c a . T u t t i a r g o m e n t i c h e a f f i o r a n o e s v a n i s c o n o s e g u e n d o i l f l u s s o d e l l e m o d e p o l i t i c h e e c u l t u r a l i , s e c o s ì l e v o g l i a m o c h i a m a r e . P o i p e r ò c ’ è l a r e a l t à , c h e v a o l t r e l e n o s t r e e l a b o r a z i o n i . E l a r e a l t à c i a v v i s a c h e s t i a m o a t t r a v e r s a n d o i l m o m e n t o p i ù c r i t i c o d a m o l t o t e m p o a q u e s t a p a r t e . C o m e s e l a s t o r i a - l a n o s t r a e q u e l l a a l t r u i - a v e s s e p r e s o u n a d i q u e l l e p i e g h e c h e n o n s i p o s s o n o p i ù c o r r e g g e r e . A d a c c e n t u a r e l a n o s t r a d i f f i c o l t à c ’ è p o i u n a s o r t a d i r e m o r a c h e n o n c i a i u t a a c h i a m a r e l e c o s e p e r n o m e . E s o p r a t t u t t o a g u a r d a r c i d e n t r o c o n q u a l c h e p r o f o n d i t à . N o i f a c c i a m o f a t i c a a r i v e n d i c a r e i n o s t r i m e r i t i . E f a c c i a m o f a t i c a a m e t t e r c i d ’ a c c o r d o s u l l e n o s t r e c o l p e . C o s ì , è s c o m p a r s a o r m a i d a l l a n o s t r a v i s u a l e u n ’ i d e a c o m u n e d i c o s a d i a v o l o s i a e c o s a p o s s a e s s e r e q u e s t a e n t i t à g e o p o l i t i c a a s s a i v a r i e g a t a c h e s i a m o a b i t u a t i a c h i a m a r e o c c i d e n t e . P r e n d e n d o i n p r e s t i t o d a l l a g e o g r a f i a t u t t o q u e l l o c h e l a s t o r i a c i s t a l e s i n a n d o . F a t t o s t a c h e l a p r i m a p o t e n z a o c c i d e n t a l e , g l i S t a t i U n i t i d ’ A m e r i c a , n o n s o n o p i ù q u e l l i d i u n a v o l t a . E i l l o r o o r i z z o n t e n o n è c e r t o q u e l l o a t l a n t i c o . Q u a n t o a l l ’ E u r o p a , è t r o p p o d i s u n i t a p e r r e g g e r e s u l l e s u e f r a g i l i s p a l l e i l p e s o c h e s p e t t e r e b b e a l l a s e c o n d a p o t e n z a o c c i d e n t a l e . N o n è u n c a s o c h e l a d o p p i a c r i s i c h e s i a c c a v a l l a t r a l e o n d e d e l l ’ o c e a n o l a s c i a s e n z a r i s p o s t a e s e n z a i n t e r l o c u z i o n e l e d u e c r i s i p i ù d o l o r o s e e p i ù l a c e r a n t i d i q u e s t o t e m p o : l ’ U c r a i n a e i l M e d i o O r i e n t e . L a d d o v e c ’ è u n p a e s e , a K i e v , c h e v o r r e b b e e n t r a r e i n o c c i d e n t e , s e n t e n d o s e n e p a r t e . E c ’ è u n a l t r o p a e s e , a T e l A v i v c h e n o n s i a c c o r g e d i s t a r e u s c e n d o u n p a s s o d o p o l ’ a l t r o d a l n o s t r o o c c i d e n t e e f o r s e a n c h e d a l p r o p r i o . E ’ p i u t t o s t o e v i d e n t e c h e l a s f i d a g e o p o l i t i c a s i è f a t t a i m p r o b a . C e l o d i c o n o l e n o s t r e p i a z z e , r i b o l l e n t i d i u n o s d e g n o c h e s i r i v o l g e i n l a r g a p a r t e c o n t r o n o i s t e s s i . E a s u a v o l t a l a i m p o n e n t e s f i l a t a d e i m i s s i l i s u l l a p i a z z a T i e n a n M e n c e l o h a a p p e n a r i c o r d a t o n e i m o d i r u v i d i c h e s o n o p r o p r i d i q u e i m o n d i . M a c ’ è u n a s f i d a a n c o r a p i ù i m p o r t a n t e c h e s i s t a g i o c a n d o a m a r g i n e d e i r a p p o r t i t r a l e g r a n d i p o t e n z e . E d è l a c o n t e s a d i p r i n c i p i o t r a l ’ o r d i n e l i b e r a l - d e m o c r a t i c o d i c u i n o i s i a m o i t i t o l a r i , s i a p u r e l a r g a m e n t e i m p e r f e t t i , e q u e l l e f o r m e d i p o t e r e p i ù a s s e r t i v o c h e g o v e r n a n o s a l d a m e n t e i n a l t r i c o n t e s t i e g u a d a g n a n o p r o s e l i t i a n c h e n e l l e n o s t r e c o n t r a d e . E q u i a p p u n t o l ’ a r g o m e n t o b u s s a a l l e n o s t r e p o r t e . E c i p o n e u n a d o m a n d a d i f o n d o . H a a n c o r a u n s i g n i f i c a t o q u e s t a d i s p u t a d i p r i n c i p i o ? L ’ i d e a d i u n a d e m o c r a z i a l i b e r a l e è a n c o r a u n a s u g g e s t i o n e , u n a c o n v i n z i o n e , u n t i t o l o d i m e r i t o ? H a d a l l a s u a u n r e s p i r o , o p p u r e è d i v e n t a t a i l b e r s a g l i o d e l l e n o s t r e s t e s s e i n q u i e t u d i n i ? Q u a n t o a n c o r a d i q u e l l ’ i d e a c i a p p a r t i e n e e q u a n t o i n v e c e r i c h i a m a i l n o s t r o s e n s o d i c o l p a p e r n o n a v e r s a p u t o a d e m p i e r v i c o m e f o r s e e r a n e l l e p r e m e s s e p i ù i d e a l i ? L a s c i a m o d a p a r t e i l v e c c h i o a r g o m e n t o s u l l a d e m o c r a z i a c h e s i p e n s a v a d i d o v e r e s p o r t a r e n e l r e s t o d e l m o n d o . L a q u e s t i o n e a q u e s t o p u n t o è l e t t e r a l m e n t e c a p o v o l t a . S i t r a t t a p i u t t o s t o d i r a g i o n a r e s u q u e l l o c h e s i f i n i s c e p e r i m p o r t a r e . E c i o è q u e i m o d e l l i p o l i t i c i p i ù a s s e r t i v i , a u t o r i t a r i , c h i u s i i n s e s t e s s i , c h e u n a v o l t a c i f a c e v a n o p a u r a e c h e o r a i n v e c e s e m b r a n o i n s i n u a r s i n e l l e p i e g h e d e l l e n o s t r e i n c e r t e z z e p o l i t i c h e e s i s t e n z i a l i c o n t r a t t i c h e a m o l t i f i n i s c o n o p e r a p p a r i r e p i ù s u g g e s t i v i e r a s s i c u r a n t i . I n p o c h i s s i m i a n n i i l n o s t r o m o n d o s ’ è c a p o v o l t o . E s e p r i m a s i p r e s e n t a v a c o n i l v o l t o i n q u i e t a n t e d i q u e l l o c h e a s u o t e m p o s i d e f i n i v a i m p e r i a l i s m o o r a i n v e c e s e m b r a i n d o s s a r e l a m a s c h e r a d e l l a s u a t i t u b a n z a . S i a m o d i v e n t a t i i n c e r t i s u i n o s t r i s t e s s i v a l o r i . Q u e i v a l o r i c h e f i n o a p o c o t e m p o f a v o l e v a m o o f f r i r e i n d o n o a l r e s t o d e l m o n d o . E ’ q u e s t o l ’ a r g o m e n t o c h e e c h e g g i a a n c h e d a l l e n o s t r e p r o t e s t e d i p i a z z a . C h e m e r i t e r e b b e r o r i s p o s t e p e n s a t e e a p p r o f o n d i t e d a p a r t e d e l l a p o l i t i c a c h e c o n t a . R i s p o s t e n é d i s a t t e n t e , n é s a c c e n t i , n é m a g a r i t r o p p o c o m p i a c e n t i . S i t r a t t a d i r a g i o n a r e s u d i n o i e s u l m o n d o . E l ’ i m p r e s s i o n e è c h e s t i a m o f a c e n d o t u t t i u n a g r a n f a t i c a a f a r l o f i n o i n f o n d o " . ( d i M a r c o F o l l i n i )