Roma, 19 set. (Adnkronos) - Ne premiamo sessanta, ma non è una classifica. Raccontiamo le storie di trenta ragazze e trenta ragazzi che da sindaci, assessori, deputati e consiglieri fanno la differenza attraverso le istituzioni e i partiti che rappresentano. Lo afferma il Presidente de La Giovane Roma alla cerimonia di premiazione de I 60 migliori under 30 della politica italiana organizzata da Università Link a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V e promossa dallassociazione da lui presieduta in collaborazione col magazine Politica. Provarci, provarci, provarci! Se pensiamo che qualcuno ci lascerà il posto sbagliamo - aggiunge - e dobbiamo prendere coscienza dellinfluenza che possiamo avere nei processi decisionali. Negli anni abbiamo sviluppato una commissione di valutazione riferita ai premi - conclude - che prende in esame vari criteri per lassegnazione dei premi, come ad esempio la validità dei progetti approntati sul territorio e la capacità di mettere a terra provvedimenti in grado di incidere.