R o m a , 3 0 o t t . ( L a b i t a l i a ) - 9 2 m i l i a r d i d i e u r o d i r i c c h e z z a g e n e r a t a e 2 4 m i l a n u o v i p o s t i d i l a v o r o i n 1 0 a n n i . A d i m o s t r a r e q u a n t o l a b i r r a i n I t a l i a s i s i a e v o l u t a d a s e m p l i c e b e v a n d a e s t i v a d i s s e t a n t e a v e r o e p r o p r i o p i l a s t r o p e r l ’ e c o n o m i a d e l P a e s e a r r i v a l ’ u l t i m o s t u d i o r e a l i z z a t o d a O s s e r v a t o r i o B i r r a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A l t h e s y s s t r a t e g i c c o n s u l t a n t s . I l l a v o r o , c h e h a a n a l i z z a t o i l v a l o r e c o n d i v i s o g e n e r a t o d a l s e t t o r e b i r r a r i o n e g l i u l t i m i d i e c i a n n i , è s t a t o p r e s e n t a t o a R o m a p r e s s o i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , i n o c c a s i o n e d e l d e c e n n a l e d i F o n d a z i o n e B i r r a M o r e t t i c h e , p e r p r i m a , h a a v v i a t o i l p e r c o r s o d i a n a l i s i e m i s u r a z i o n e e c o n o m i c a d e l l a f i l i e r a . D a l l o s t u d i o e m e r g e c h e , n o n o s t a n t e l e c r i s i g l o b a l i d e l l ’ u l t i m o d e c e n n i o , i l s e t t o r e b r a s s i c o l o p u r c o n f e r m a n d o s i c i c l i c o n e l b r e v e p e r i o d o s i è d i m o s t r a t o s t a b i l e e g e n e r a t o r e d i v a l o r e n e l l u n g o t e r m i n e . D a l 2 0 1 5 a l 2 0 2 4 l a f i l i e r a d e l l a b i r r a h a i n f a t t i c o n o s c i u t o u n o s v i l u p p o c o n t i n u o , c h e h a p o r t a t o i l v a l o r e c o n d i v i s o g e n e r a t o d a 7 , 8 m i l i a r d i d i e u r o a 1 0 , 4 m i l i a r d i a n n u i , c o n u n i n c r e m e n t o d e l 3 3 % . Q u e s t a c r e s c i t a s i r i f l e t t e a n c h e i n a l t r i i n d i c a t o r i : l a p r o d u z i o n e è a u m e n t a t a d e l 2 0 , 5 % , i c o n s u m i d e l 1 3 , 6 % , m e n t r e l ’ e x p o r t h a r e g i s t r a t o u n b a l z o d e l 3 1 % . N u m e r i c h e c o n f e r m a n o l a b i r r a c o m e u n o d e i s e t t o r i p i ù d i n a m i c i d e l l ’ a g r o a l i m e n t a r e i t a l i a n o . D e l l a r i c c h e z z a g e n e r a t a d a l s e t t o r e b r a s s i c o l o n o n b e n e f i c i a n o s o l o i p r o d u t t o r i , a n z i . L ’ a n a l i s i m o s t r a i n f a t t i q u a n t o l a b i r r a s i a u n i m p o r t a n t e m o l t i p l i c a t o r e d i o c c u p a z i o n e . D a l 2 0 1 5 a l 2 0 2 4 h a g e n e r a t o o l t r e 2 4 m i l a n u o v i p o s t i d i l a v o r o , p o r t a n d o i l t o t a l e d e g l i o c c u p a t i d e l c o m p a r t o d a c i r c a 8 8 m i l a a c i r c a 1 1 2 m i l a ( + 2 7 , 5 % ) . A d o g g i , o g n i a d d e t t o a l l a p r o d u z i o n e d i b i r r a g e n e r a 3 1 p o s t i d i l a v o r o l u n g o l a f i l i e r a . N o n s o r p r e n d e q u i n d i c h e l a b i r r a r a p p r e s e n t i l o 0 , 4 2 % d e l l ’ o c c u p a z i o n e n a z i o n a l e . A n c h e s u l f r o n t e d e l l e r e t r i b u z i o n i s i r e g i s t r a u n b a l z o : i s a l a r i l o r d i c o r r i s p o s t i l u n g o l a f i l i e r a s o n o p a s s a t i d a m e n o d i 2 m i l i a r d i n e l 2 0 1 5 a 3 , 2 m i l i a r d i n e l 2 0 2 4 , r a g g i u n g e n d o l ’ 1 , 8 % d e l t o t a l e d e l l ’ i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a . L ’ e v o l u z i o n e d e l g u s t o e l a c r e s c e n t e c o n s a p e v o l e z z a e c u r i o s i t à d e g l i i t a l i a n i v e r s o q u e s t a b e v a n d a h a n n o t r a s f o r m a t o l a b i r r a d a p r o d o t t o u n i c o e i n d i f f e r e n z i a t o a u n i v e r s o d i p o s s i b i l i t à . O g g i s i è p a s s a t i “ d a l l a b i r r a a l l e b i r r e ” : u n m o n d o v a r i e g a t o c h e s p a z i a d a l l e c l a s s i c h e l a g e r a g l i s t i l i p i ù c a r a t t e r i s t i c i c o m e A l e , I P A , B o c k e W e i s s , f i n o a l l e i n t e r p r e t a z i o n i p i ù l o c a l c h e e s a l t a n o g l i i n g r e d i e n t i d e l n o s t r o t e r r i t o r i o - e r b e a r o m a t i c h e , s p e z i e , r i s o , a g r u m i . L a b i r r a s i è c o s ì a f f e r m a t a c o m e u n v e r o c a l e i d o s c o p i o d i s a p o r i , c a p a c e d i i n c o n t r a r e l e a b i t u d i n i a l i m e n t a r i d e g l i i t a l i a n i e d i i n s e r i r s i c o n n a t u r a l e z z a n e l l a c o n v i v i a l i t à i n a b b i n a m e n t o a l c i b o . A q u e s t a c r e s c i t a c u l t u r a l e c o r r i s p o n d e a n c h e l a n a s c i t a d i n u o v e p r o f e s s i o n a l i t à q u a l i f i c a t e : d a i m a s t r i b i r r a i a i b e e r s p e c i a l i s t , d a i t e c n o l o g i a l i m e n t a r i a i s o m m e l i e r d e l l a b i r r a , t e s t i m o n i d i u n c o m p a r t o s e m p r e p i ù a r t i c o l a t o , q u a l i f i c a t o e c o n n e s s o c o n l a t r a d i z i o n e g a s t r o n o m i c a i t a l i a n a . “ L a b i r r a o g g i i n I t a l i a n o n è s o l o u n a b e v a n d a , m a u n s i m b o l o d i s o c i a l i t à e d i c o n v i v i a l i t à . G r a z i e a l l a s u a a c c e s s i b i l i t à , a l l a s u a i n f o r m a l i t à e a l l a s u a s t r a o r d i n a r i a v e r s a t i l i t à n e g l i a b b i n a m e n t i , è o r m a i e n t r a t a a f a r p a r t e d e l l e a b i t u d i n i d i c o n s u m o d e g l i i t a l i a n i a t a v o l a , a c c a n t o a i p i a t t i d e l l a n o s t r a t r a d i z i o n e . È q u e s t o i l s e g n o p i ù e v i d e n t e d i u n a t r a s f o r m a z i o n e p r o f o n d a , c h e h a r e s o l a b i r r a u n a p r o t a g o n i s t a d e l l a q u o t i d i a n i t à d e l n o s t r o P a e s e ” , a f f e r m a A l f r e d o P r a t o l o n g o , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e B i r r a M o r e t t i . “ I n q u e s t i d i e c i a n n i - c o n t i n u a - F o n d a z i o n e B i r r a M o r e t t i h a d i f f u s o c o n o s c e n z a s u l l a b i r r a , s u l s u o c o n s u m o c o r r e t t o , a p a s t o e r e s p o n s a b i l e . E h a d a t o i m p o r t a n z a a l l a b i r r a m e t t e n d o i n l u c e l a r i c c h e z z a g e n e r a t a d a l c o m p a r t o p e r i l P a e s e ” . N e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a d e l l a c u l t u r a b i r r a r i a F o n d a z i o n e B i r r a M o r e t t i h a a v u t o u n r u o l o c e n t r a l e . N a t a n e l 2 0 1 5 c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e l a b i r r a a t a v o l a , l a F o n d a z i o n e h a a c c o m p a g n a t o l ’ e v o l u z i o n e d e l s e t t o r e d i f f o n d e n d o c o n o s c e n z a a t t r a v e r s o s t u d i e r i c e r c h e e p r o m u o v e n d o , a l t e m p o s t e s s o , u n c o n s u m o c o n s a p e v o l e e r e s p o n s a b i l e . N e è u n e s e m p i o i l p r o g e t t o R e s p o n s i b i l i t y i n E d u c a t i o n , r i v o l t o a g l i s t u d e n t i m a g g i o r e n n i d e l l e q u i n t e c l a s s i d e g l i i s t i t u t i a l b e r g h i e r i : u n ’ i n i z i a t i v a c h e d a l l a s u a n a s c i t a h a g i à c o i n v o l t o 3 9 s c u o l e e o l t r e 6 . 6 0 0 s t u d e n t i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i f o r m a r e i f u t u r i p r o f e s s i o n i s t i d e l l ’ o s p i t a l i t à e d e l l a r i s t o r a z i o n e c o m e a m b a s c i a t o r i d i u n a c u l t u r a d e l b e r e r e s p o n s a b i l e , i n a r m o n i a c o n l a t r a d i z i o n e g a s t r o n o m i c a i t a l i a n a . P e r i l f u t u r o , F o n d a z i o n e B i r r a M o r e t t i s i p o n e l ’ o b i e t t i v o d i i n t e r c e t t a r e e i n t e r p r e t a r e s e m p r e p i ù l e n u o v e t e n d e n z e d e l m e r c a t o , o f f r e n d o u n p u n t o f e r m o a i c o n s u m a t o r i d e s i d e r o s i d i a p p r o f o n d i r e l e p r o p r i e c o n o s c e n z e s u c a r a t t e r i s t i c h e , q u a l i t à , s e r v i z i o e d e g u s t a z i o n e d e l l e b i r r e , m a a n c h e d i s o r i e n t a t i d a u n m e r c a t o i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e . N o n s o l o : a t t r a v e r s o u l t e r i o r i s t u d i e r i c e r c h e , F o n d a z i o n e B i r r a M o r e t t i c o n t i n u e r à a i n t e r c e t t a r e t e n d e n z e , a d a r e v i s i b i l i t à a l l ’ i m p a t t o d e l l a b i r r a s u l l a v i t a s o c i a l e e d e c o n o m i c a d e l P a e s e , e a d a c c o m p a g n a r e l ’ e v o l u z i o n e d e l l a c u l t u r a d i p r o d o t t o p e r c h é d i v e n t i s e m p r e p i ù u n a l e v a d i c r e s c i t a p e r t u t t o i l c o m p a r t o , c a p a c e d i g e n e r a r e r i c c h e z z a e o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a . “ N e i p r o s s i m i a n n i - c o n c l u d e A l f r e d o P r a t o l o n g o - l ’ a b b i n a m e n t o c h i a v e d e l l a b i r r a s a r à l ’ i n f o r m a l i t à . L ’ i n f o r m a l i t à è i l n u o v o v a l o r e d e l l a c o n v i v i a l i t à i t a l i a n a , u n c a m b i a m e n t o c h e r i f l e t t e l a v o g l i a c r e s c e n t e d i l i b e r t à e a u t e n t i c i t à e s p r e s s i v a n e i m o m e n t i d i s o c i a l i t à , d o v e l a c o m p a g n i a e i l p i a c e r e d i s t a r e i n s i e m e s u p e r a n o l a r i c e r c a d i u n a p e r f e z i o n e f o r m a l e n e g l i a b b i n a m e n t i ” .