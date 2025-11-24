R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S i è c o n c l u s a a R o m a c o n g r a n d e s u c c e s s o , n e g l i s p a z i d e l l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a E n n i o M o r r i c o n e , l a q u i n t a e d i z i o n e d e l l a ' L i v e c o m m u n i c a t i o n w e e k ' , a p p u n t a m e n t o d i r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e p e r l ’ i n d u s t r y d e g l i e v e n t i , i d e a t a e p r o m o s s a d a A d c g r o u p , s o c i e t à e d i t r i c e s p e c i a l i z z a t a n e l s e t t o r e p u b b l i c i t à , m a r k e t i n g , m e d i a e d e v e n t i . U n f o r m a t c o n s o l i d a t o e d i s t i n t i v o , a r t i c o l a t o i n t r e m o m e n t i c h i a v e – l e g i u r i e c o n l e l i v e p r e s e n t a t i o n d e i p r o g e t t i i n s h o r t l i s t , l a g i o r n a t a d i c o n t e n u t i e l e c e r i m o n i e d i p r e m i a z i o n e – c h e r a p p r e s e n t a i l c u o r e p u l s a n t e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . L ’ e v e n t o , c h e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i c i r c a 2 . 0 0 0 d e l e g a t i p r o v e n i e n t i d a 4 0 P a e s i , h a o s p i t a t o a l s u o i n t e r n o i l a v o r i d e l l a X X I I e d i z i o n e d e l B e a - B e s t e v e n t a w a r d s I t a l i a ( 1 9 e 2 0 n o v e m b r e ) , e d e l l a X X e d i z i o n e d e l B e a W o r l d ( 2 1 e 2 2 n o v e m b r e ) , c h e p r e m i a n o r i s p e t t i v a m e n t e , l ’ e c c e l l e n z a c r e a t i v a d e g l i e v e n t i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i . 3 1 7 i p r o g e t t i i s c r i t t i a l B e a I t a l i a d a 6 4 a g e n z i e . 4 7 0 , i n v e c e , g l i e v e n t i i s c r i t t i a l B e a W o r l d p r o v e n i e n t i d a 4 0 P a e s i d e l m o n d o . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l B e a W o r l d è p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v a p e r c h é c e l e b r a i l X X a n n i v e r s a r i o d e l l a c o m p e t i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e c h e n e g l i a n n i è c r e s c i u t a p e r n u m e r o d i e v e n t i e P a e s i p a r t e c i p a n t i . C o m e o g n i a n n o , l e g i u r i e , c o m p o s t e i n t o t a l e d a o l t r e 1 2 0 t o p m a n a g e r d i a z i e n d e b i g s p e n d e r , h a n n o a s s e g n a t o g l i a m b i t i G r a n d P r i x e i G P I c o n i c A w a r d s , o l t r e a i p r e m i d i t i p o l o g i a . O r o g r a n d p r i x B e a I t a l i a 2 0 2 5 a l l ’ e v e n t o ' F e r r a r i A m a l f i w o r l d p r e m i è r e ' f i r m a t o p e r i l c l i e n t e F e r r a r i S . p . a d a N e x t G r o u p , c h e s i a g g i u d i c a a n c h e l ' o r o c o m e B e s t e v e n t a g e n c y . I l G r a n d p r i x i c o n i c a w a r d è s t a t o a s s e g n a t o a N i n e t y n i n e p e r i l p r o g e t t o ' G i u b i l e o 2 0 2 5 - G r a n d i E v e n t i ' . S i m o n e M a z z a r e l l i d i N i n e t y n i n e h a i n o l t r e o t t e n u t o i l r i c o n o s c i m e n t o d i d i r e t t o r e c r e a t i v o d e l l ’ a n n o . A v i n c e r e l ’ O r o g r a n d p r i x a l B e a W o r l d 2 0 2 5 è l ’ e v e n t o n o r v e g e s e ‘ T h e b r e a t h i n g s p a c e b y g j e n s i d i g e ’ d i N o s l e e p t i l l b r o o k l y n p e r i l c l i e n t e G j e n s i d i g e . I l G r a n d p r i x i c o n i c a w a r d i n t e r n a z i o n a l e è s t a t o a s s e g n a t o a l l e i t a l i a n e M o s a i c o S t u d i o a n d F o n d a z i o n e F r a t e l l i t u t t i p e r l ’ e v e n t o ‘ W o r l d m e e t i n g o n h u m a n f r a t e r n i t y ’ . I l c l a i m d i q u e s t ’ a n n o , ' L i v e ! W i t h R e s p e c t ' h a r a p p r e s e n t a t o i l f i l r o u g e d i t u t t a l a k e r m e s s e e , i n p a r t i c o l a r e d e l l e g i o r n a t e d e d i c a t e a i c o n t e n u t i e a l l a f o r m a z i o n e , c a r a t t e r i z z a t e d a u n f i t t o p r o g r a m m a d i t a l k e t a v o l e r o t o n d e c h e h a c o i n v o l t o i l g o t h a d e l l a L i v e C o m m u n i c a t i o n i t a l i a n a e i n t e r n a z i o n a l e . D u e l e r i c e r c h e p r e s e n t a t e , f o t o g r a f i a d e l l o s t a t o d e l l ’ a r t e d e l m e r c a t o i t a l i a n o e d e u r o p e o . N e l l o s p e c i f i c o , i l X X I M o n i t o r s u g l i e v e n t i e l a l i v e c o m m u n i c a t i o n i n I t a l i a d i A s t r a R i c e r c h e p e r A d c g r o u p h a c o n f e r m a t o l a f a s e e s p a n s i v a e i l r u o l o d e l l a l i v e c o m m u n i c a t i o n c o m e e l e m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r l e s t r a t e g i e a z i e n d a l i . E c c o a l c u n i h i g h l i g h t s : m e r c a t o c o m p l e s s i v o s t i m a t o n e l 2 0 2 4 a q u o t a 1 . 1 2 3 m i l i o n i d i e u r o , c o n u n a c r e s c i t a d e l 1 2 . 2 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e ; g l i i n v e s t i m e n t i d o v r e b b e r o r a g g i u n g e r e q u o t a 1 . 2 9 0 m i l i o n i e n t r o i p r o s s i m i d u e a n n i ; i l 3 7 % d e l l e a z i e n d e h a a u m e n t a t o l ' i n v e s t i m e n t o n e l l ' u l t i m o a n n o , e b e n i l 5 2 , 3 % p r e v e d e u n u l t e r i o r e i n c r e m e n t o n e i p r o s s i m i d u e a n n i . S o l o i l 7 % n o n h a i n v e s t i t o , u n m i n i m o s t o r i c o ; a u m e n t a n o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o g l i e v e n t i B 2 I ( r i v o l t i a l t a r g e t a z i e n d a l e i n t e r n o , c h e r a g g i u n g o n o i l 4 9 , 3 % d e l t o t a l e ) e g l i e v e n t i e d u c a t i o n a l / f o r m a t i v i ( + 6 , 7 % ) ; s i r e g i s t r a p e r l a p r i m a v o l t a u n s o s t a n z i a l e p a r e g g i o t r a c r e a t i v i t à ( 2 0 , 4 % ) e d i g i t a l / A I / t e c n o l o g i a ( 1 9 , 1 % ) c o m e p a r o l a c h i a v e p e r i l f u t u r o , i n d i c a n d o u n e q u i l i b r i o s t r a t e g i c o t r a i n n o v a z i o n e e f a t t o r e . I l m e r c a t o e u r o p e o è s t a t o i n v e c e p r o t a g o n i s t a d e l l ’ E u r o p e a n e x p e r i e n c e i n d e x ( E e x ) 2 0 2 5 a c u r a d i 2 7 N a m e s , l ’ a s s o c i a z i o n e d e l l e m i g l i o r i a g e n z i e i n d i p e n d e n t i e u r o p e e s p e c i a l i z z a t e i n l i v e e x p e r i e n c e . L ’ i n d a g i n e a n a l i z z a i s e t t o r i d e l l a l i v e c o m m u n i c a t i o n , d e l m a r k e t i n g e d e l l a b r a n d e x p e r i e n c e c o n u n a d u p l i c e p r o s p e t t i v a , r a c c o g l i e n d o l e o p i n i o n i s i a d e l l e a z i e n d e c l i e n t i s i a d e l l e a g e n z i e i n 2 7 m e r c a t i e u r o p e i . T r a i p r i n c i p a l i d a t i e m e r s i d a l l a r i c e r c a . A i : p o t e n t e , m a n o n m a g i c a . I l 7 9 % d e l l e a g e n z i e c o n s i d e r a l ' A i u n a t e n d e n z a d o m i n a n t e e i l 9 7 % l a u t i l i z z a g i à n e i f l u s s i d i l a v o r o c r e a t i v i , m a m o l t i c l i e n t i s i a s p e t t a n o m i r a c o l i i m m e d i a t i . L ' A i p u ò a c c e l e r a r e l a c r e a t i v i t à , m a n o n s o s t i t u i r l a . R O I : m e t r i c h e m a n c a n t i . Q u a s i l a m e t à d e i c l i e n t i n o n è i n g r a d o d i m i s u r a r e e f f i c a c e m e n t e i l R o i e m o l t i n o n d i s p o n g o n o d i k p i c h i a r i . T a l e n t o : i l p u n t o c r i t i c o , 1 a g e n z i a s u 2 a f f e r m a c h e t r o v a r e e m a n t e n e r e p e r s o n e q u a l i f i c a t e è l a s f i d a p i ù g r a n d e . P a r t n e r s h i p : c r e a t i v i t à v s . c a u t e l a . I c l i e n t i c h i e d o n o i d e e a u d a c i , m a s p e s s o s c e l g o n o l ' a f f i d a b i l i t à ; l a f i d u c i a è l a n u o v a v a l u t a . S o s t e n i b i l i t à : i l d i v a r i o d i i n v e s t i m e n t o . L e a s p e t t a t i v e s o n o i n a u m e n t o , m a c ' è a n c o r a u n d i v a r i o d i c i r c a 3 0 p u n t i t r a c o l o r o c h e r i c h i e d o n o l a s o s t e n i b i l i t à e c o l o r o c h e l a f i n a n z i a n o . C o n l a c e r i m o n i a d e l B e a W o r l d c a l a i l s i p a r i o s u l l a l i v e c o m m u n i c a t i o n w e e k . I d a t i p r e s e n t a t i e l ’ e l e v a t a q u a l i t à d e i p r o g e t t i p r e m i a t i c o n f e r m a n o a n c o r a u n a v o l t a c o m e l a i n d u s t r y d e l l a c o m u n i c a z i o n e ‘ d a l v i v o ’ r a p p r e s e n t i u n s e t t o r e s t r a t e g i c o , c a p a c e d i g e n e r a r e u n g r a n d e v a l o r e e c o n o m i c o , e u n p o l o d i e c c e l l e n z a p r o f e s s i o n a l e a l i v e l l o g l o b a l e . L a L i v e c o m m u n i c a t i o n w e e k p a s s a i l t e s t i m o n e d a R o m a a V e n e z i a c h e s a r à l a s p l e n d i d a c o r n i c e d e l l e e d i z i o n i 2 0 2 6 e 2 0 2 7 , c h e v e r r a n n o o s p i t a t e n e g l i s p a z i d e l C o m u n e d i V e n e z i a g e s t i t i d a V e l a S p a .