R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D i a g n o s t i c a r e p r e c o c e m e n t e l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r , n e l l e f a s i d i d e c l i n o c o g n i t i v o l i e v e ( M c i ) o d e m e n z a l i e v e , è f o n d a m e n t a l e p e r o f f r i r e o p z i o n i d i c u r a s i g n i f i c a t i v a m e n t e m i g l i o r i a i p a z i e n t i s e c o n d o l ' 8 3 % d e i n e u r o l o g i i t a l i a n i , e p p u r e o g g i m e n o d e l 2 0 % d e l l e p e r s o n e r i c e v e u n a d i a g n o s i a c c u r a t a e t e m p e s t i v a . Q u e s t o d i v a r i o t r a a s p e t t a t i v e d e g l i s p e c i a l i s t i e l a r e a l t à d e l l a p r a t i c a c l i n i c a s e m b r a e s s e r e l e g a t o a d i v e r s i f a t t o r i , t r a c u i l o s t i g m a a s s o c i a t o a l l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r : p e r i l 9 7 % d e g l i s p e c i a l i s t i , i p a z i e n t i o l e l o r o f a m i g l i e s p e s s o c e r c a n o d i n a s c o n d e r e o m i n i m i z z a r e i s i n t o m i d e l l a d e m e n z a d u r a n t e l e v i s i t e i n i z i a l i . S o n o i d a t i c h e e m e r g o n o d a l l ' i n d a g i n e c o m m i s s i o n a t a d a L i l l y c h e h a c o i n v o l t o 4 0 0 n e u r o l o g i d i F r a n c i a , I t a l i a , S p a g n a e G e r m a n i a , d i c u i 1 0 0 i t a l i a n i , c h e m i r a a e s p l o r a r e l e o p i n i o n i d e g l i s p e c i a l i s t i s u g l i s c e n a r i d i i n n o v a z i o n e n e l t r a t t a m e n t o d e l l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r e s u c i ò c h e è n e c e s s a r i o p e r a d o t t a r l i n e l l a p r a t i c a c l i n i c a . A t t u a l m e n t e - r i c o r d a u n a n o t a - i n I t a l i a c i r c a 6 0 0 m i l a p e r s o n e h a n n o l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r e , c o m p l e s s i v a m e n t e , s o n o s t i m a t e i n o l t r e 1 m i l i o n e q u e l l e c o n d e m e n z a ; i n o l t r e s i s t i m a c h e c i r c a 3 m i l i o n i d i i t a l i a n i s i a n o d i r e t t a m e n t e c o i n v o l t i n e l l ' a s s i s t e n z a d e i l o r o c a r i c h e n e s o f f r o n o . N o n o s t a n t e l a r i l e v a n z a d i q u e s t i n u m e r i , d e s t i n a t i a c r e s c e r e a n c h e a c a u s a d e l p r o g r e s s i v o i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , r e s t a a n c o r a m o l t o d a f a r e p e r m i g l i o r a r e l ' a s s i s t e n z a a i p a z i e n t i . " R i c o n o s c e r e l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r n e l l e s u e f a s i i n i z i a l i è d e c i s i v o - a f f e r m a A n d r e a A r i g h i , d i r e t t o r e S s d M a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e , F o n d a z i o n e I r c c s C a ' G r a n d a o s p e d a l e M a g g i o r e P o l i c l i n i c o d i M i l a n o - s i g n i f i c a p o t e r o f f r i r e t r a t t a m e n t i p i ù a d e g u a t i e , a l l o s t e s s o t e m p o , c o s t r u i r e i n s i e m e a l p a z i e n t e e a l l a s u a f a m i g l i a u n p e r c o r s o d i c u r a p i ù c h i a r o e s e r e n o . P e r c h é q u e s t o s i a p o s s i b i l e è n e c e s s a r i o s u p e r a r e l o s t i g m a c h e a n c o r a p o r t a m o l t e p e r s o n e a m i n i m i z z a r e o n a s c o n d e r e i p r i m i s i n t o m i . D a r e u n n o m e a l l a m a l a t t i a è i l p r i m o p a s s o p e r n o n r e s t a r e s o l i a d a f f r o n t a r l a " . L ' i n n o v a z i o n e f a r m a c e u t i c a n e l l a c u r a e t r a t t a m e n t o d e l l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r , s e c o n d o i l 7 3 % d e i n e u r o l o g i i n t e r v i s t a t i , a v r à u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i e d e l l e l o r o f a m i g l i e , e p e r l ' 8 5 % l ' i n t e g r a z i o n e d i i n n o v a z i o n i d i a g n o s t i c h e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a c o n s e n t i r à l a d i a g n o s i p r e c o c e d e l l a m a l a t t i a , c o n i l 4 1 % c h e e v i d e n z i a l ' i m p o r t a n z a d e l l a d i s p o n i b i l i t à d i b i o m a r c a t o r i p l a s m a t i c i . E m e r g e p e r ò d a l 7 5 % d e g l i s p e c i a l i s t i l a n e c e s s i t à d i m i g l i o r a m e n t o d e l l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l a m a l a t t i a n e l l ' a s s i s t e n z a p r i m a r i a , c o n l a r i c h i e s t a d i u n a p p r o c c i o p i ù p r o a t t i v o d a p a r t e d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i n e l l ' i n d i v i d u a r e i p r i m i s i n t o m i d e l l a m a l a t t i a , t r a c u i i p r o b l e m i l e g a t i a l l a m e m o r i a . " I n t e g r a r e l e n u o v e t e c n o l o g i e d i a g n o s t i c h e n e l l a p r a t i c a , c o m p r e s i i b i o m a r c a t o r i n e l s a n g u e , a i u t a a d a n t i c i p a r e l a d i a g n o s i d i A l z h e i m e r e a r e n d e r e p i ù o r d i n a t i e d e f f i c a c i i p e r c o r s i d i c u r a - s o t t o l i n e a F e d e r i c o M a s s a , n e u r o l o g o , I r c c s o s p e d a l e P o l i c l i n i c o S a n M a r t i n o d i G e n o v a - L a p r i o r i t à è u s a r l e e i n t e r p r e t a r l e c o n c o m p e t e n z a : l ' a s s i s t e n z a p r i m a r i a c o m e s e n t i n e l l a s u l t e r r i t o r i o , c h e i n t e r c e t t a i p r i m i s e g n a l i e i n d i r i z z a a i c e n t r i s p e c i a l i s t i c i p e r u n i n q u a d r a m e n t o c l i n i c o a c c u r a t o , r e s t a f o n d a m e n t a l e . D o b b i a m o a n c h e p a r l a r n e c o n c h i a r e z z a " , c o n " e d u c a z i o n e e f o r m a z i o n e p e r s u p e r a r e l o s t i g m a d e l l a m a l a t t i a , e p i ù c u l t u r a e r e s p o n s a b i l i t à t r a g l i o p e r a t o r i . I r i s u l t a t i d e l l ' i n d a g i n e t r a n e u r o l o g i e u r o p e i v a n n o i n q u e s t a d i r e z i o n e : a c c e s s o e q u o e t e m p e s t i v o a d i a g n o s i e t e r a p i e s o n o l a v i a p e r d a r e r i s p o s t e g i u s t e , a l m o m e n t o g i u s t o " . C o n c o r d a P a t r i z i a S p a d i n , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r : " E q u i t à d i a c c e s s o e s i c u r e z z a s o n o i d u e p u n t i c r u c i a l i s u i q u a l i , c o n i n e u r o l o g i , l a v o r i a m o d a m o l t o . I l d i r i t t o a l l a d i a g n o s i , o g g i , p e r i p a z i e n t i , p r e s u p p o n e t e m p e s t i v i t à d i i n d i v i d u a z i o n e d e i s i n t o m i e q u i n d i m i g l i o r a m e n t o i n c o m p e t e n z a e i n n o v a z i o n e d e i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e e d e i c e n t r i e s p e r t i . U n a p r e s a i n c a r i c o a d e g u a t a e p r e c o c e e u n a c c e s s o e q u o a i t r a t t a m e n t i , p e r i p a z i e n t i d i o g g i e p e r q u e l l i d i d o m a n i , s i g n i f i c h e r à u n p e s o e u n c o s t o i n f e r i o r e d e l l a m a l a t t i a s i a a l i v e l l o s o c i a l e c h e s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e " . P e r a c c e l e r a r e l ' i n n o v a z i o n e n e l l ' a m b i t o d e l l ' A l z h e i m e r i n E u r o p a , d a g l i e s p e r t i e m e r g e l a n e c e s s i t à d i c o l m a r e i l d i v a r i o t r a n o r m a t i v e e p r a t i c a c l i n i c a : l a m e t à d e i n e u r o l o g i i t a l i a n i i n t e r v i s t a t i a f f e r m a c h e l ' a t t u a l e p r o c e s s o d i a p p r o v a z i o n e c r e a d i s p a r i t à r i s p e t t o a i P a e s i c h e h a n n o u n a c c e s s o p i ù r a p i d o a i n u o v i t r a t t a m e n t i , e s e b b e n e r i c o n o s c a n o i l v a l o r e d i u n c o n t e s t o n o r m a t i v o p r u d e n t e p e r g a r a n t i r e i l b e n e s s e r e d e i p a z i e n t i , m o l t i c o n s i d e r a n o u n a c c e s s o m e n o l i m i t a t o a i n u o v i t r a t t a m e n t i c o m e u n ’ o p p o r t u n i t à c h i a v e p e r m i g l i o r a r e l ' a s s i s t e n z a . " Q u e s t a i n d a g i n e e v i d e n z i a l ' u r g e n t e n e c e s s i t à d i s u p e r a r e l o s t i g m a e a c c e l e r a r e v e r s o u n a d i a g n o s i p r e c o c e , p e r t r a s f o r m a r e l ' a s s i s t e n z a n e l l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r - c o n c l u d e E l i a s K h a l i l , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o L i l l y I t a l y H u b - I n o c c a s i o n e d e l m e s e d e d i c a t o a l l ' a w a r e n e s s s u l l ' A l z h e i m e r , d o b b i a m o r i c o n o s c e r e d i t r o v a r c i a u n p u n t o d i s v o l t a . E ' i l m o m e n t o d i t r a s f o r m a r e l ' a s s i s t e n z a p e r q u e s t a m a l a t t i a p r o g r e s s i v a , c h e c o l p i s c e m i l i o n i d i e u r o p e i e l e l o r o f a m i g l i e . I n L i l l y s i a m o p i o n i e r i n e l l a r i c e r c a s u l l ' A l z h e i m e r d a o l t r e 3 5 a n n i e c o n t i n u i a m o a r i p e n s a r e c i ò c h e è p o s s i b i l e , a f f i n c h é c h i n e è c o l p i t o p o s s a i m m a g i n a r e n u o v e p r o s p e t t i v e " .