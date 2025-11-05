R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L i d l I t a l i a a n n u n c i a c h e M a s s i m i l i a n o S i l v e s t r i , d o p o 2 4 a n n i i n a z i e n d a d i c u i g l i u l t i m i 6 d a c e o , h a r a s s e g n a t o l e p r o p r i e d i m i s s i o n i p e r i n t r a p r e n d e r e n u o v e s f i d e p e r s o n a l i e p r o f e s s i o n a l i . M a s s i m i l i a n o S i l v e s t r i , i n c a r i c a f i n o a l 3 0 n o v e m b r e 2 0 2 5 , h a d a t o u n c o n t r i b u t o s t r a o r d i n a r i o a l l a c r e s c i t a d e l l ’ I n s e g n a i n I t a l i a . S o t t o l a s u a g u i d a , i n f a t t i , l ’ a z i e n d a , c h e o g g i c o n t a p i ù d i 7 8 0 p u n t i v e n d i t a e o l t r e 2 3 m i l a c o l l a b o r a t o r i , h a v i s s u t o u n a f a s e d i c r e s c i t a c o n t i n u a , c o n s o l i d a n d o i l p r o p r i o r u o l o d i p r o t a g o n i s t a n e l s e t t o r e d e l l a g d o . N e l l o s c o r s o e s e r c i z i o f i s c a l e , L i d l I t a l i a h a r e g i s t r a t o u n f a t t u r a t o d i 7 , 5 m i l i a r d i d i e u r o , i n c r e s c i t a d e l 4 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . U n o s v i l u p p o s o s t e n u t o d a u n p i a n o d i i n v e s t i m e n t i c o s t a n t i , s u p e r i o r i a 4 0 0 m i l i o n i d i e u r o a l l ’ a n n o , c h e h a p e r m e s s o d i a m p l i a r e l a r e t e d e i p u n t i v e n d i t a r e n d e n d o l i s e m p r e p i ù m o d e r n i e s o s t e n i b i l i . A p a r t i r e d a l 1 m a r z o 2 0 2 6 , i l s u o s u c c e s s o r e s a r à M a r t i n B r a n d e n b u r g e r , i n L i d l d a 1 8 a n n i , c h e h a m a t u r a t o u n ’ e s p e r i e n z a i n t e r n a z i o n a l e s i g n i f i c a t i v a : d o p o u n p e r i o d o i n C r o a z i a e i n S v i z z e r a , n e l 2 0 1 7 è e n t r a t o a f a r p a r t e d e l b o a r d d i L i d l I t a l i a i n v e s t e d i a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o v e n d i t e e l o g i s t i c a e s u c c e s s i v a m e n t e h a c o n s o l i d a t o l e c o m p e t e n z e , s e m p r e i n a m b i t o l o g i s t i c a , p r e s s o l a c a s a m a d r e . D a l 2 0 2 1 i l m a n a g e r s v i z z e r o r i c o p r e i l r u o l o d i c e o d i L i d l G r e c i a e L i d l C i p r o , d u e r e a l t à c h e , g r a z i e a l l a s u a i m p r o n t a , h a n n o a v u t o u n o s v i l u p p o c o s t a n t e . I n p a r t i c o l a r e , i n s o l i 4 a n n i , h a p o r t a t o L i d l G r e c i a a d i v e n t a r e l a s e c o n d a a z i e n d a g d o d e l P a e s e .