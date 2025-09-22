R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P a r t e o g g i s u t u t t i i c a n a l i , n e i 3 1 P a e s i e u r o p e i i n c u i l ’ i n s e g n a è p r e s e n t e , l a p r i m a c a m p a g n a b r a n d i n g d i L i d l c o n i l n u o v o c l a i m ' L i d l v a l e d a v v e r o ' . P i ù d i u n s e m p l i c e m e s s a g g i o p u b b l i c i t a r i o : s i t r a t t a d i u n a p r o m e s s a , u n p o n t e e m o z i o n a l e v e r s o i p r o p r i c l i e n t i . ' L i d l v a l e d a v v e r o ' . è u n a p r o m e s s a a m i l i o n i d i p e r s o n e c h e o g n i g i o r n o s c e l g o n o i l b r a n d p e r l a l o r o s p e s a , p e r c h é c i ò c h e c o n t a r e a l m e n t e è c h e o g n u n o a b b i a l a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e a p r o d o t t i d i q u a l i t à , c o n v e n i e n t i e s o s t e n i b i l i . Q u e s t o p r i n c i p i o n o n è s o l o i l c u o r e d e l l a c a m p a g n a , o n a i r i n a n t e p r i m a d a l 2 1 s e t t e m b r e , m a s i r i f l e t t e a n c h e i n m o l t e p l i c i a s p e t t i d e l l ’ o f f e r t a L i d l : n e l l a v a r i e t à e q u a l i t à d e i p r o d o t t i a m a r c h i o p r o p r i o , n e l l ’ a s s o r t i m e n t o b i o l o g i c o e n e l l e a l t e r n a t i v e a b a s e v e g e t a l e , c o s ì c o m e n e l l a f r e s c h e z z a q u o t i d i a n a g a r a n t i t a , n e l l a s i c u r e z z a d e g l i a p p r o v v i g i o n a m e n t i e n e l v a l o r e a g g i u n t o c h e v i e n e c r e a t o l u n g o t u t t a l a f i l i e r a . I l c l a i m v a b e n o l t r e l ’ i m p e g n o d i g a r a n t i r e i l m i g l i o r r a p p o r t o q u a l i t à - p r e z z o . È i l f i l o c o n d u t t o r e c h e l e g a t u t t o c i ò c h e l ’ A z i e n d a f a p e r c h é ' L i d l v a l e d a v v e r o ' . , i n o g n i s u o a s p e t t o . M a s i g n i f i c a a n c h e r i c o n o s c e r e i l v a l o r e i n t r i n s e c o d e l l a v i t a e a p p r e z z a r e c i ò c h e è i m p o r t a n t e p e r l e p e r s o n e : s i c u r e z z a , a f f i d a b i l i t à e l a r e a l i z z a z i o n e d e i p r o p r i s o g n i . ' L i d l v a l e d a v v e r o . ' è u n a p r o m e s s a r i v o l t a : a i c l i e n t i : L i d l s i i m p e g n a o g n i g i o r n o p e r r e n d e r e a c c e s s i b i l i p r o d o t t i d i q u a l i t à e , c o m e p a r t n e r r e s p o n s a b i l e , s u p p o r t a l a r e a l i z z a z i o n e d e i p r o g e t t i d i c i a s c u n o ; a i c o l l a b o r a t o r i : L i d l i n v e s t e n e l l o r o f u t u r o p r o f e s s i o n a l e e s o s t i e n e l e l o r o a m b i z i o n i ; a l l ’ a m b i e n t e : L i d l p r o t e g g e g l i h a b i t a t e r i d u c e i l p i ù p o s s i b i l e l a s u a i m p r o n t a e c o l o g i c a ; a i p a r t n e r c o m m e r c i a l i : L i d l c o s t r u i s c e p a r t n e r s h i p a l u n g o t e r m i n e b a s a t e s u l l a f i d u c i a , p e r c r e s c e r e i n s i e m e e g a r a n t i r e u n a c a t e n a d e l v a l o r e s o s t e n i b i l e . I n q u e s t o m o d o , l ’ a z i e n d a c r e a u n v a l o r e r e a l e p e r i c l i e n t i , i c o l l a b o r a t o r i e i p a r t n e r c o m m e r c i a l i , p o n e n d o l e b a s i p e r u n m a r c h i o f o r t e e o r i e n t a t o a l f u t u r o . “ O g g i l e p e r s o n e n o n s i a s p e t t a n o s o l o p r o d o t t i d i e l e v a t a q u a l i t à d a i b r a n d , m a s i a s p e t t a n o a n c h e c h e a g i s c a n o i n m a n i e r a r e s p o n s a b i l e d a l p u n t o v i s t a s o c i a l e e a m b i e n t a l e . C o n q u e s t a c a m p a g n a v o g l i a m o s t r i n g e r e u n l e g a m e p r o f o n d o c o n u n p u b b l i c o s e m p r e p i ù a m p i o d i p e r s o n e , m o s t r a n d o c o m e L i d l o f f r a a t u t t i c i ò c h e v a l e d a v v e r o , a n d a n d o o l t r e l ’ o t t i m o r a p p o r t o q u a l i t à - p r e z z o " , s p i e g a G i a n f r a n c o M a r c B r u n e t t i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o a r e a c l i e n t e / c u s t o m e r L i d l I t a l i a . “ R i m a n i a m o f e d e l i a l n o s t r o D n a d i d i s c o u n t , g u i d a t i d a u n a v i s i o n e a n c o r a p i ù a m p i a ” , c o n t i n u a . L a c a m p a g n a , o n a i r d a l 2 1 s e t t e m b r e a f i n e o t t o b r e , è p i a n i f i c a t a c o n u n a s t r a t e g i a m e d i a i n t e g r a t a s u t u t t i i c a n a l i , p e n s a t a p e r c o i n v o l g e r e e s o r p r e n d e r e i c l i e n t i . L o s p o t r a c c o n t a d i c o m e c i ò c h e v a l e n e l l a v i t a d i p e n d a d a l l e n o s t r e s c e l t e , a m b i z i o n i e t r a g u a r d i e L i d l v u o l e e s s e r e a l f i a n c o d i t u t t i p e r r a g g i u n g e r e i p r o p r i o b i e t t i v i . L a p i a n i f i c a z i o n e t e l e v i s i v a p r e v e d e i l l a n c i o n e l f o r m a t o d a 6 0 " s u l l e p r i n c i p a l i e m i t t e n t i T V , s e g u i t o d a l l e v e r s i o n i d a 3 0 " e 2 0 " . I l m e d i a m i x , i n o l t r e , c o m p r e n d e a n c h e u n a f o r t e p r e s e n z a o n l i n e s u Y o u T u b e e s u l l e p r i n c i p a l i p i a t t a f o r m e s t r e a m i n g . P a r a l l e l a m e n t e , l a c a m p a g n a v i v r à s u i s o c i a l m e d i a c o n p o s t e r e e l d e d i c a t i .