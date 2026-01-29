R o m m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - - " S o n o s t a t i m e s i i n t e n s i , r i c c h i d i e m o z i o n i c o n t r a s t a n t i , q u e l l i c h e h a t r a s c o r s o l a n o s t r a c i t t à n e l 2 0 2 5 . A b b i a m o v i s s u t o i l d o l o r e p e r l a m o r t e d i P a p a F r a n c e s c o , a c u i l e r o m a n e e i r o m a n i e r a n o e r e s t a n o l e g a t i d a u n s e n t i m e n t o d i p r o f o n d o a f f e t t o . L ’ u l t i m o a b b r a c c i o d i R o m a a B e r g o g l i o i n p i a z z a S a n P i e t r o e p o i a t t r a v e r s o l e s t r a d e d e l c e n t r o , f i n o S a n t a M a r i a M a g g i o r e , r e s t e r à n e l l a m e m o r i a d i q u e s t a c i t t à . P o i c i s o n o s t a t i i g i o r n i d i f e r v i d a a t t e s a p e r l ’ e l e z i o n e d e l n u o v o P o n t e f i c e . E a n c h e i l b o a t o , d o p o l ’ H a b e m u s P a p a m , d i u n a p i a z z a S a n P i e t r o g r e m i t a e l e p r i m e , b e l l i s s i m e p a r o l e d i P a p a L e o n e X I V d e d i c a t e a l l a p a c e e a l l a c o s t r u z i o n e d i p o n t i r e s t e r a n n o n e l l a s t o r i a d i q u e s t a c i t t à " . L o s c r i v e i l s i n d a c o d i R o m a R o b e r t o G u a l t i e r i , n e l l ' i n t e r v e n t o p e r l a 3 5 e s i m a e d i z i o n e d e l L i b r o d e i F a t t i d e l l ' A d n k r o n o s . " T u t t o c i ò - s o t t o l i n e a G u a l t i e r i - è s t a t o v i s s u t o , l o v o g l i o s o t t o l i n e a r e , g e s t e n d o u n f l u s s o e c c e z i o n a l e d i p e r s o n e , p e r c h é n e l l a s t o r i a e r a s u c c e s s o s o l o u n a v o l t a c h e u n P a p a m o r i s s e d u r a n t e i l G i u b i l e o . R o m a , c o n t u t t e l e s u e i s t i t u z i o n i u n i t e , h a d a t o u n ’ e c c e z i o n a l e p r o v a d i o r g a n i z z a z i o n e , g r a z i e a u n m e t o d o o r m a i c o l l a u d a t o d i c o l l a b o r a z i o n e i n t e r i s t i t u z i o n a l e c h e a b b i a m o s p e r i m e n t a t o p r o p r i o p e r l a p r e p a r a z i o n e d e l l a c i t t à a l G i u b i l e o d e l l a S p e r a n z a . S i a m o d a v v e r o o r g o g l i o s i d i e s s e r e r i u s c i t i a f a r t r o v a r e p r o n t a R o m a p e r q u e s t o g r a n d e e v e n t o s p i r i t u a l e . A b b i a m o p o r t a t o a t e r m i n e u n o d o p o l ’ a l t r o i p r i n c i p a l i c a n t i e r i m a t e r i a l i p r o g e t t a t i p e r l ’ a p e r t u r a d e l l a P o r t a S a n t a . I l 2 3 d i c e m b r e a b b i a m o i n a u g u r a t o p i a z z a P i a , u n a d e l l e o p e r e g i u b i l a r i p i ù c o m p l e s s e e s i g n i f i c a t i v e , a c u i s o n o s e g u i t e n u m e r o s e a l t r e i n a u g u r a z i o n i n e l r i s p e t t o d e i c r o n o p r o g r a m m i . A b b i a m o i n a u g u r a t o l a n u o v a p i a z z a l i n e a r e d i v i a O t t a v i a n o e p i a z z a R i s o r g i m e n t o ; r i n n o v a t o p i a z z a d e i C i n q u e c e n t o e l ’ a r e a d e l l a S t a z i o n e T e r m i n i ; r e s t a u r a t o l e f o n t a n e s t o r i c h e e t a n t i s s i m i m o n u m e n t i ; a p e r t o i p r i m i p a r c h i d ’ a f f a c c i o g i u b i l a r i , c h e s t a n n o r i d a n d o c e n t r a l i t à a l T e v e r e ; s i a m o q u i n d i i n t e r v e n u t i c o n a z i o n i f o n d a m e n t a l i p e r l a m o b i l i t à – d a l l ’ a c q u i s t o d e i n u o v i b u s a l l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e l l e s t a z i o n i m e t r o , f i n o a i n u o v i p e r c o r s i c i c l o p e d o n a l i , c o m e q u e l l o c h e d a S a n P i e t r o p o r t a a M o n t e C i o c c i . E p o i s t i a m o p o r t a n d o a c o n c l u s i o n e , u n o d o p o l ’ a l t r o , i t a n t i i n t e r v e n t i d i f f u s i n e l l e p e r i f e r i e d e l l a c i t t à , i n t e g r a t i c o n l e g r a n d i o p e r a z i o n i d i r i g e n e r a z i o n e f i n a n z i a t e c o n i l P n r r " . " I n s i e m e a q u e s t e o p e r e , s i a m o i m p e g n a t i a n c h e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e i c a n t i e r i i m m a t e r i a l i , q u e i “ s e g n i c o n c r e t i d i s p e r a n z a ” , a c u i c i h a c h i a m a t o P a p a F r a n c e s c o : u n a s p i n t a f o n d a m e n t a l e a d a g i r e – c i a s c u n o s e c o n d o i l p r o p r i o r u o l o – p e r p r o m u o v e r e l ’ i n c l u s i o n e , l a f r a t e l l a n z a e l a p a c e . L ’ i n s i e m e d i q u e s t i i n t e r v e n t i - c o n c l u d e i l s i n d a c o d e l l a C a p i t a l e - c i s t a r e s t i t u e n d o u n a R o m a p i ù a m i c a d e l l ’ a m b i e n t e , p i ù i n c l u s i v a e p i ù g i u s t a , c o n u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a i p i ù f r a g i l i , i m p e g n i s u i q u a l i s a r e m o s e m p r e p i ù c o n c e n t r a t i e c o e r e n t i " .