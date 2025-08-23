R o m a , 2 3 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L e d i c h i a r a z i o n i d e l m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a A l e s s a n d r o G i u l i s u C a s a P o u n d s o n o g r a v i e i n a c c e t t a b i l i . A f f e r m a r e c h e ‘ n e l l a m i s u r a i n c u i s i a l l i n e a a c r i t e r i d i l e g a l i t à ’ n o n v a d a s g o m b e r a t a è u n a p r o v o c a z i o n e v e r s o t u t t i c o l o r o c h e r i s p e t t a n o l a l e g g e e c r e d o n o n e l l a C o s t i t u z i o n e " . A d a f f e r m a r l o è A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a v e r d i e s i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a v e r d e . " C a s a P o u n d o c c u p a d a a n n i u n i m m o b i l e p u b b l i c o n e l c e n t r o d i R o m a . N o n e s i s t e a l c u n a l e g a l i t à d a r i s p e t t a r e : q u e l l a s e d e v a s g o m b e r a t a i m m e d i a t a m e n t e . S o p r a t t u t t o p e r c h é s i t r a t t a d i u n ’ o r g a n i z z a z i o n e n e o f a s c i s t a c h e a n d r e b b e s c i o l t a , n o n t o l l e r a t a . O r a c i a s p e t t i a m o l o s g o m b e r o i m m e d i a t o . B a s t a c o n i l d o p p i o p e s i s m o d e l g o v e r n o M e l o n i " , c o n c l u d e B o n e l l i .