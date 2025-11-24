R o m a , 2 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ E ’ f o n d a m e n t a l e n o n s o l o l a p r e s e n z a , m a a n c h e i l l a v o r o c h e f a i l D i f e n s o r e c i v i c o p e r t u t e l a r e i l d i r i t t o a l l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i . P u r t r o p p o , i n q u e s t o m o m e n t o , t r o p p i c i t t a d i n i , a n c h e n e l l a n o s t r a r e g i o n e , n o n r i e s c o n o a d a c c e d e r e a l l e c u r e . P e r t a n t i m o t i v i : d a i p r o b l e m i e c o n o m i c i , a l l e d i f f i c o l t à , a l l a l u n g a g g i n e d e l l e l i s t e d ' a t t e s a ” . E ’ q u a n t o a f f e r m a t o d a R o d o l f o L e n a , c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e S a n i t à e P o l i t i c h e S o c i a l i d e l l a R e g i o n e L a z i o , a l c o n v e g n o ‘ I l D i f e n s o r e c i v i c o c o m e G a r a n t e d e l D i r i t t o a l l a S a l u t e : q u a l i s c e n a r i p o s s i b i l i ’ , s v o l t o s i p r e s s o l a S a l a M e c h e l l i d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o a R o m a . L ’ i n i z i a t i v a h a p r o m o s s o u n a r i f l e s s i o n e s u l r u o l o d e l D i f e n s o r e c i v i c o n e l l a t u t e l a d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e . I s p i r a t a a l l a L e g g e G e l l i - B i a n c o ( n . 2 4 / 2 0 1 7 ) , a p p r o f o n d i s c e f u n z i o n i e r e s p o n s a b i l i t à d e l G a r a n t e d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e e m i r a a f a v o r i r e i l d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i , e s p e r t i e c i t t a d i n i p e r i n d i v i d u a r e s t r u m e n t i c o n c r e t i c h e r e n d a n o p i ù e f f e t t i v a l a t u t e l a d i q u e s t o d i r i t t o f o n d a m e n t a l e . “ V i è u n p r o b l e m a s e r i o , p a r l i a m o d i q u a s i 7 0 0 m i l a a b i t a n t i n e l l a n o s t r a r e g i o n e c h e n o n r i e s c o n o a c u r a r s i - s p i e g a L e n a - I l D i f e n s o r e c i v i c o è q u e l t r a m i t e i m p o r t a n t e t r a l a n e c e s s i t à d e i c i t t a d i n i e i l b i s o g n o d i d a r e s a n i t à a i n o s t r i c i t t a d i n i d e l l a r e g i o n e . P e r t a n t o , i l l a v o r o c h e s v o l g e è f o n d a m e n t a l e p e r m e t t e r e i n c o n t a t t o l a d o m a n d a e l ' o f f e r t a ” . “ N o i s t i a m o d i v e n t a n d o u n p a e s e d i a n z i a n i , c ' è u n a d e n a t a l i t à i m p o r t a n t e n e l l a n o s t r a r e g i o n e , m a i g i o v a n i n o n s o n o i l n o s t r o f u t u r o , s o n o i l n o s t r o p r e s e n t e e c o m e t a l e d e v o n o e n t r a r e n e l l e t e m a t i c h e , n e g l i a r g o m e n t i e n e l l e p r o b l e m a t i c h e c h e v i v o n o i c i t t a d i n i q u o t i d i a n a m e n t e . P e r t a n t o , f a r l i a s s i s t e r e , e f a r c a p i r e l o r o e s a t t a m e n t e q u a l i s o n o l e d i f f i c o l t à p e r l ' a c c e s s o a l l e c u r e d e i c i t t a d i n i e d e n t r a r e a l l ' i n t e r n o d i u n d i f f i c i l e s i s t e m a s a n i t a r i o è i m p o r t a n t e p e r c o s t r u i r e i l l o r o p r e s e n t e e i l l o r o f u t u r o ” , c o n c l u d e .