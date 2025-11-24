R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " R i s p e t t o a l 2 0 2 2 i n u m e r i d e i c o l l e g i u n i n o m i n a l i s o n o r i b a l t a t i e d è p e r q u e s t o c h e G i o r g i a M e l o n i v u o l e c a n c e l l a r e g l i u n i n o m i n a l i c o n u n p r o p o r z i o n a l e c o n p r e m i o d i m a g g i o r a n z a . M a l o f a n o n p e r i l P a e s e m a p e r i n t e r e s s e p e r s o n a l e p e r c h é s a c h e a l d i l à d e g l i s l o g a n , i l c e n t r o d e s t r a n o n è i n g r a d o d i v i n c e r e l e p o l i t i c h e " . L o d i c e I g o r T a r u f f i d e l P d a L a 7 .