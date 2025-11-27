R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M i p a r e c h e l e e l e z i o n i r e g i o n a l i a b b i a n o p r o d o t t o u n c o n t r a c c o l p o e v i d e n t e d e n t r o l a m a g g i o r a n z a . N o i , c o m e P a r t i t o d e m o c r a t i c o , s i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i d e l r i s u l t a t o c o m p l e s s i v o : i l P d h a c o n q u i s t a t o 3 , 2 m i l i o n i d i v o t i , c o n t r o i 2 , 5 m i l i o n i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . S o l o d u e R e g i o n i h a n n o c a m b i a t o g u i d a p o l i t i c a , l ’ U m b r i a e l a S a r d e g n a , p a s s a n d o d a l c e n t r o d e s t r a a l c e n t r o s i n i s t r a . E n e l l e s e i r e g i o n i a n d a t e a l v o t o i n a u t u n n o i l c e n t r o s i n i s t r a h a s u p e r a t o c o m p l e s s i v a m e n t e i 3 0 0 m i l a v o t i i n p i ù . È u n s e g n a l e i m p o r t a n t e : c o n f e r m a i l v a l o r e d e l p e r c o r s o d i u n i t à c h e l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n s t a p o r t a n d o a v a n t i , p e r c h é q u a n d o i l c e n t r o s i n i s t r a s i p r e s e n t a a m p i o , c o e s o e r a d i c a t o s u i t e m i e s u i p r o g r a m m i , è c o m p e t i t i v o e v i n c e " . C o s ì P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l P d i n C a m p a n i a , a T a g a d à s u L a 7 . " M a u n m e s s a g g i o d i f o r t e o p p o s i z i o n e è a r r i v a t o a n c h e a l G o v e r n o a l i v e l l o n a z i o n a l e , p e r c h é l a d e s t r a h a p o l i t i c i z z a t o q u e s t e e l e z i o n i . N o n è u n c a s o c h e , s o p r a t t u t t o d o p o l e u l t i m e t o r n a t e p e n s o a l l a C a m p a n i a , d o v e l a m a g g i o r a n z a h a p e r s i n o c a n d i d a t o u n v i c e m i n i s t r o t r a s f o r m a n d o l a c a m p a g n a i n u n a s o r t a d i p a s s e r e l l a , s i s i a v i s t a u n ’ i m p r o v v i s a a c c e l e r a z i o n e s u l l e r i f o r m e . I n v e c e d i p r o p o r r e u n a m o d i f i c a d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o l a d e s t r a p a r l a d i m o d i f i c a d e l l a l e g g e e l e t t o r a l e . U n a s c e l t a c h e s e m b r a p i ù u n a r e a z i o n e a l l a s c o n f i t t a e a l l a p r e o c c u p a z i o n e d i p e r d e r e l e e l e z i o n i c o n i l q u a d r o a t t u a l e . Q u e s t o è i n a c c e t t a b i l e . L e r i f o r m e , s o p r a t t u t t o q u e l l e e l e t t o r a l i , n o n s i f a n n o p e r r a g i o n i o i n t e r e s s i d i p a r t e " , c o n c l u d e .