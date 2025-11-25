R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o f a v o r e v o l i a c o s t r u i r e u n s i s t e m a c h e d i a s t a b i l i t à . P e n s o a l p r o p o r z i o n a l e m a c o n p r e m i o d i m a g g i o r a n z a p e r e v i t a r e p a p o c c h i d o p o i l v o t o v i s t o c h e i n I t a l i a g o v e r n a r e c o n q u e s t a s i n i s t r a s a r e b b e i m p o s s i b i l e . S e r v e u n s i s t e m a c h e c o n s e n t a a i c i t t a d i n i d i s c e g l i e r e d a c h i e s s e r e g o v e r n a t i " . C o s ì i l p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a R a f f a e l e N e v i s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e , i n t e r v i s t a t o d a A f f a r i t a l i a n i . R i g u a r d o a l n o m e d e l c a n d i d a t o p r e m i e r s u l l a s c h e d a , " n o i s i a m o a f f e z i o n a t i a l m e t o d o a t t u a l e e c i o è c h i p r e n d e p i ù v o t i v a a f a r e i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . U n s i s t e m a c h e a u m e n t a i l t i r a g g i o d i t u t t i i p a r t i t i d e l C e n t r o d e s t r a . S e n z a d r a m m i e p r o b l e m i c i s a r à u n a d i s c u s s i o n e n e l l a m a g g i o r a n z a e a u s p i c h i a m o c h e s i p o s s a s c r i v e r e l a l e g g e e l e t t o r a l e i n s i e m e a u n a p a r t e o a t u t t a l ' o p p o s i z i o n e " . " S i a m o c o n v i n t i c h e d o p o l e p r o s s i m e P o l i t i c h e g o v e r n e r e m o i n s i e m e p e r a l t r i c i n q u e a n n i " , c o n c l u d e .