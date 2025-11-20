R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S u l l a l e g g e e l e t t o r a l e a l m o m e n t o n o n c i s o n o c o n t a t t i n è f o r m a l i n è i n f o r m a l i . O g n i r a p p o r t o c o n i v e r t i c i n o s t r i è s t a t o s m e n t i t o . M a s o p r a t t u t t o , i o p e r s o n a l m e n t e , t r o v o i n q u e s t a v i c e n d a - q u e l l a d e l l o s c o n t r o c o n i l C o l l e - l a c o n f e r m a d e l f a t t o c h e è s b a g l i a t o s e d e r s i a d i s c u t e r e u n a l e g g e e l e t t o r a l e s e i l p r e s u p p o s t o è l ' i n d i c a z i o n e d e l c a n d i d a t o p r e m i e r e u n p r e m i o d i m a g g i o r a n z a c h e i n r e a l t à n o n a s s i c u r a s t a b i l i t à " . L o d i c e C l a u d i o M a n c i n i , d e p u t a t o P d , i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s . " N o n c ' è n e s s u n a c e r t e z z a d e l l a m a g g i o r a n z a a s s o l u t a p e r c h é i l p r e m i o r e g i o n a l e n o n p u ò c h e e s s e r e f a t t o r e g i o n e p e r r e g i o n e e q u i n d i s e r v e s o l o a d a v e r e a l l a C a m e r a u n v a n t a g g i o . D i f a t t o è u n P o r c e l l u m c o n q u a l c h e r i t o c c o " . M a q u a l c u n o n e l l e o p p o s i z i o n i p o t r e b b e e s s e r e t e n t a t o d a l s o s t e n e r e u n a r i f o r m a d i q u e s t o t i p o ? " N o n c r e d o , l e o p p o s i z i o n i n o n h a n n o n e s s u n a c o n v e n i e n z a a d a s s e c o n d a r e u n a r i f o r m a d e l l a l e g g e e l e t t o r a l e c h e v a n e l l a d i r e z i o n e d i e s a s p e r a r e l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l a c a n d i d a t u r a p r e m i e r e c h e d i c h i a r a d a l l ' i n i z i o c h e l ' o b i e t t i v o è f a r e a l l - i n s u t u t t e l e c a r i c h e i s t i t u z i o n a l i " . A d e s t r a d i c o n o c h e l ' i n d i c a z i o n e d e l p r e m i e r c r e e r e b b e p r o b l e m i i n u n c e n t r o s i n i s t r a i n c u i a n c o r a n o n è c h i a r o c o m e v e r r à s c e l t o i l c a n d i d a t o p r e m i e r . . . " L a d e s t r a s i o c c u p i d e l l a d e s t r a e d i n o i c i o c c u p i a m o d a s o l i " .