R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S u l l a r i f o r m a d e l l a l e g g e e l e t t o r a l e " l a d i c o c o n u n a b a t t u t a " c o m e " q u a l c h e t e m p o f a : p e r s c a r a m a n z i a i o l o e v i t e r e i , p e r c h é c h i l ' h a c a m b i a t a p o i n o n m i s e m b r a c h e g l i s i a a n d a t a p a r t i c o l a r m e n t e b e n e . I l f a t t o c h e c i s i a u n a s t a b i l i t à è i m p o r t a n t e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , a l i v e l l o d i g a r a n z i a s u i m e r c a t i . Q u i n d i c h e c i s i a u n a m a g g i o r a n z a c h i a r a è a u s p i c a b i l e " , m a " s u l l a r i f o r m a m a n t e n g o l a m i a s c a r a m a n z i a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n c o n t r a n d o l ' A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e p e r g l i a u g u r i d i f i n e a n n o .