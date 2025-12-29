R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " G i à i l p r e m i e r a t o , d i p e r s é , r i c h i e d e u n a n u o v a l e g g e e l e t t o r a l e c o e r e n t e c o n i l s u o s p i r i t o . M a a n c h e a p r e s c i n d e r e d a q u e s t o , l a s f i d a c h e a b b i a m o d a v a n t i - e c h e r i v o l g o a n c h e a E l l y S c h l e i n , a u t o p r o c l a m a t a l e a d e r d e l c e n t r o s i n i s t r a - è d e c i d e r e s e v o g l i a m o c o n t i n u a r e c o n u n a l e g g e c o s t r u i t a p e r r e n d e r e i n g o v e r n a b i l e i l P a r l a m e n t o e f a v o r i r e i n c i u c i p o s t - v o t o , o p p u r e u n a l e g g e c o m e q u e l l e d e i C o m u n i e d e l l e R e g i o n i , c h e s t a b i l i s c a p r i m a d e l v o t o c h i s o n o g l i a l l e a t i , c h i g u i d a l a c o a l i z i o n e e c h e t i p o d i g o v e r n o s i p r o p o n e " . L o d i c e i l m i n i s t r o d e i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , a L a S t a m p a . " S e r v e s t a b i l i t à , c o e r e n z a e c r e d i b i l i t à . S e S c h l e i n è c o n v i n t a d i p o t e r v i n c e r e , a b b i a i l c o r a g g i o d i s c r i v e r e c o n n o i l a n u o v a l e g g e , c o s ì i n c a s o p o t r à v i n c e r e e n o n p a r e g g i a r e o g o v e r n a r e s e n z a c o n s e n s o " , a f f e r m a .