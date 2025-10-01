R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S u l l ' i p o t e s i d i r i f o r m a d e l l a l e g g e e l e t t o r a l e " p o s s o s o l o d i r e c h e i l c o n f r o n t o p o l i t i c o i n t e r n o a l l a m a g g i o r a n z a e c o n l e o p p o s i z i o n i – c h e è c o e s s e n z i a l e a l l a d i n a m i c a d e l p a r l a m e n t a r i s m o – n o n s i è a d o g g i s t r u t t u r a t o i n t a v o l i t e c n i c i , i s t r u t t o r i e f o r m a l i , c o m m i s s i o n i c o m u n q u e d e n o m i n a t e , n é t a n t o m e n o i n p r o p o s t e n o r m a t i v e " . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o p e r l e R i f o r m e , E l i s a b e t t a C a s e l l a t i , r i s p o n d e n d o a l Q u e s t i o n t i m e d e l l a C a m e r a a d u n ' i n t e r r o g a z i o n e d e l d e p u t a t o e s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . " L a s t r a d a m a e s t r a i n t r a p r e s a d a l G o v e r n o p e r c o n s e g u i r e l e r i f o r m e i s t i t u z i o n a l i n e c e s s a r i e a l P a e s e - h a p r o s e g u i t o l ' e s p o n e n t e d e l l ' E s e c u t i v o - è q u e l l a d e l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e , c h e è a t t e s a a l l ’ e s a m e d i q u e s t o r a m o d e l P a r l a m e n t o , e a c u i s e g u i r à , i n e v i t a b i l m e n t e , l a l e g g e e l e t t o r a l e . L e v a r i a b i l i s u l l e q u a l i s i d o v r à r a g i o n a r e s o n o m o l t e p l i c i , e t u t t e b e n c h i a r e a l l e s t r u t t u r e t e c n i c h e d e l G o v e r n o . M a u n a c o s a è c e r t a : q u a l s i a s i s c e l t a d e l G o v e r n o s a r à c o n f o r m e a l l e d i r e t t i v e d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e , c h e h a f o r n i t o i n d i c a z i o n i s i a s u l p r e m i o d i m a g g i o r a n z a c h e s u l l e p r e f e r e n z e " . Q u a n t o a l l a p o s s i b i l i t à c h e i l G o v e r n o p o s s a r i c o r r e r e a l l a f i d u c i a s u u n a s u a e v e n t u a l e p r o p o s t a , C a s e l l a t i h a r i c o r d a t o c h e " p r o p r i o i G o v e r n i d i s i n i s t r a h a n n o p i ù v o l t e p o s t o l a q u e s t i o n e d i f i d u c i a i n m a t e r i a e l e t t o r a l e : b e n t r e v o l t e d a l G o v e r n o R e n z i s u l l ’ I t a l i c u m , e a d d i r i t t u r a o t t o v o l t e d a l G o v e r n o G e n t i l o n i , s u l R o s a t e l l u m . C h i e d e r e p e r t a n t o o r a a l G o v e r n o d i n o n p o r r e l a f i d u c i a s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e , n e l l ’ i p o t e s i e v e n t u a l e e f u t u r a d i u n s u o e s a m e d a p a r t e d e l l e C a m e r e , q u a n d o E s e c u t i v i d i a l t r o c o l o r e p o l i t i c o l o h a n n o f a t t o c o s ì t a n t e v o l t e , a p p a r e f r a n c a m e n t e s i n g o l a r e . A d o g n i m o d o , c i i m p e g n e r e m o a p p i e n o - h a a s s i c u r a t o C a s e l l a t i - p e r e v i t a r e d i s e g u i r e i l l o r o e s e m p i o " .