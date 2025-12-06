R o m a , 6 d i c ( A d n k r o n o s ) - " N o i d i A v s a u s p i c h i a m o v i v a m e n t e c h e i l d i b a t t i t o o r m a i a p e r t o s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e s i s n o d i l u n g o i b i n a r i c o s t i t u z i o n a l i . L a n o s t r a C a r t a p r e v e d e c h e i l / l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o v e n g a i n d i c a t o / a d a l C a p o d e l l o S t a t o e c o n f e r m a t o d a l v o t o d i f i d u c i a d e l l e C a m e r e . A m e n o c h e n o n s i v o g l i a i l l e g i t t i m a m e n t e c a m b i a r e l a C a r t a a t t r a v e r s o u n a m e r a l e g g e e l e t t o r a l e , l e p r o p o s t e d e l l e f o r z e p o l i t i c h e d e v o n o s t a r e d e n t r o l ’ a m b i t o c o n s e n t i t o d a l l a C o s t i t u z i o n e " . L o d i c e i l c a p o g r u p p o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a i n c o m m i s s i o n e a f f a r i C o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a F i l i b e r t o Z a r a t t i .