R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ S e m b r a u n a a p e r t u r a m a è u n a c h i u s u r a t o t a l e . L a p r e s i d e n t e M e l o n i n e l l a s u a c o n f e r e n z a s t a m p a a n n u a l e h a d e t t o c h e s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e c ’ è i l c o n f r o n t o c o n t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e m a c h e a l l a f i n e d e c i d e r à l a m a g g i o r a n z a i n p a r l a m e n t o . C o s ì è c o m e d i s c u t e r e c o n u n a p i s t a p o s a t a s u l t a v o l o , s e d a v v e r o v o g l i o n o c o s t r u i r e u n t e s t o c o n d i v i s o l a s c i n o d a p a r t e m i n a c c e e s i a p r a n o a d u n c o n f r o n t o v e r o n e l l ’ a m b i t o d e l r i s p e t t o d e l l a C o s t i t u z i o n e ” . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i A v s n e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a F i l i b e r t o Z a r a t t i .