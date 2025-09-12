M a n t o v a , 1 1 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a u m e n t o d e l l ’ a t t i v i t à d i f o t o s i n t e s i c h e s a t e l l i t i e d i n v e n t a r i f o r e s t a l i h a n n o o s s e r v a t o n e g l i u l t i m i 3 0 a n n i , d o v u t o a d u n p r i m i s s i m o a u m e n t o d i t e m p e r a t u r a e d i C O 2 - f e n o m e n o c h e a l l ’ i n i z i o r i s u l t a m e d i a m e n t e b e n e f i c o p e r l e p i a n t e m a c h e p o i , c o s ì c o m e a c c a d e a g l i u m a n i , q u a n d o s i l e g a a d e v e n t i e s t r e m i p r o v o c a s o f f e r e n z a - o g g i s i è f e r m a t o i n t u t t o i l m o n d o . O r a , a l c u n i ‘ s e g n a l i s e n t i n e l l a ’ c i d i c o n o c h e c ' è i l r i s c h i o c h e l a f o t o s i n t e s i p e r d a p r o d u t t i v i t à . U n a p e r d i t a g i à i n a t t o n e l l e f o r e s t e t r o p i c a l i , d o v e a d d i r i t t u r a a l c u n e f o r e s t e e m e t t o n o c a r b o n i o a n z i c h é a s s o r b i r l o , q u e l l e d e l B a c i n o A m a z z o n i c o i n p r i m i s " . L o h a s o t t o l i n e a t o G i o r g i o V a c c h i a n o , R i c e r c a t o r e e d o c e n t e i n G e s t i o n e e p i a n i f i c a z i o n e f o r e s t a l e d e l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i M i l a n o , a l c o n v e g n o ‘ I l f u t u r o d e l m o n d o l e g n o : e c o n o m i a c i r c o l a r e e r i s o r s e f o r e s t a l i ’ a M a n t o v a , o r g a n i z z a t o d a R i l e g n o e C o n l e g n o . " N o i c h e i m p o r t i a m o i l l e g n o s i a m o q u i n d i a n c h e l e g a t i a q u e s t e s i t u a z i o n i . I m p o r t i a m o d a P a e s i e u r o p e i , c o m e l ’ A u s t r i a , m a s i a m o p a r t n e r c o m m e r c i a l i i m p o r t a n t i a n c h e d i P a e s i t r o p i c a l i , s o p r a t t u t t o p e r i l l e g n o u t i l i z z a t o n e l s e t t o r e i m m o b i l i a r e , d a l P a r a g u a y a l C a m e r u n , d a l G a b o n a l l a C o s t a d ' A v o r i o f i n o a l B r a s i l e . I l p r e l i e v o d i l e g n o n o n c a u s a d i r e t t a m e n t e d e f o r e s t a z i o n e - p r e c i s a V a c c h i a n o - e s s a è i n f a t t i c a u s a t a s o p r a t t u t t o d a l l e f i l i e r e a g r o a l i m e n t a r i p r e s e n t i i n q u e i P a e s i , m a i l p r e l i e v o i n d i s c r i m i n a t o e n o n r e g o l a t o d i l e g n o p u ò a p r i r e l a s t r a d a a l l a d e f o r e s t a z i o n e ” . " L e f o r e s t e b o r e a l i , e i n p a r t e q u e l l e t e m p e r a t e , s t a n n o a n c o r a b e n e f i c i a n d o d e l r i s c a l d a m e n t o , c o m e f a n n o q u e l l e s u l l e n o s t r e m o n t a g n e p i ù a l t e , m a n o n d o b b i a m o c a d e r e n e l l ' e r r o r e d i p e n s a r e c h e l a C O 2 f a c c i a b e n e a l l e p i a n t e . G l o b a l m e n t e s i a m o g i à a d u n a q u a n t i t à d i C O 2 c h e n o n f a p i ù b e n e a l l e p i a n t e , p e r c h é a n c h e s e è i l l o r o c i b o , s e m a n c a l ' a c q u a n o n p u ò e s s e r e ‘ m a n g i a t o ’ e s e p o i s e s i v e r i f i c a n o e v e n t i e s t r e m i , l e p i a n t e v i v o n o u n o s t r e s s c h e s u p e r a l a c a p a c i t à d i f e r t i l i z z a z i o n e d e l l ' a n i d r i d e c a r b o n i c a ” .