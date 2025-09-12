M a n t o v a , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e l l o d e l l e g n o r i m a n e u n s e t t o r e f o n d a m e n t a l e , t a n t o d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a p r o d u z i o n e c h e d e l r i u t i l i z z o d e l l e g n o g i à i n c i r c o l a z i o n e . S a p p i a m o b e n e q u a n t o s i a i m p o r t a n t e , s i a a f i n i a m b i e n t a l i c h e e c o n o m i c i , r i c i c l a r e , r i u t i l i z z a r e e d e v i t a r e g l i s p r e c h i . Q u i n d i s i d e v e a n d a r e a v a n t i s u q u e s t a s t r a d a ” . L o h a a f f e r m a t o l ’ e c o n o m i s t a C a r l o C o t t a r e l l i n e l s u o i n t e r v e n t o a l c o n v e g n o ‘ I l f u t u r o d e l m o n d o l e g n o : e c o n o m i a c i r c o l a r e e r i s o r s e f o r e s t a l i ’ a M a n t o v a , o r g a n i z z a t o d a R i l e g n o e C o n l e g n o . “ N e l b i e n n i o 2 0 2 1 - 2 0 2 2 a b b i a m o o s s e r v a t o u n ’ o n d a t a d i a u m e n t i d i c o s t i c h e h a c o i n v o l t o t u t t e l e m a t e r i e p r i m e ” . U n ’ i m p e n n a t a c h e s i è v e r i f i c a t a “ p e r c h é l e p o l i t i c h e d i q u e l p e r i o d o , r i v o l t e a f a r u s c i r e i l m o n d o d a l C o v i d , s o n o s t a t e u n p o ’ t r o p p o e s p a n s i v e e q u e s t o h a f a t t o i n n a l z a r e i p r e z z i - a g g i u n g e - S u c c e s s i v a m e n t e l a s i t u a z i o n e s i è n o r m a l i z z a t a e a d o g g i n o n c r e d o c h e c i s i a n o l e b a s i p e r u n a l t r o s h o c k d i q u e s t o g e n e r e ” . “ N a t u r a l m e n t e , è e s s e n z i a l e c h e l e p o l i t i c h e m o n e t a r i e c o n t i n u i n o a d e s s e r e u s a t e p r u d e n t e m e n t e . L ' i n f l a z i o n e è t o r n a t a a l i v e l l i b a s s i e q u e s t o c o n s e n t i r à a n c h e d i t e n e r e m o d e r a t i i p r e z z i d e l l e m a t e r i e p r i m e . N o n o s t a n t e t u t t i g l i s h o c k c h e c i s o n o s t a t i - c o n c l u d e - l a s i t u a z i o n e m a c r o e c o n o m i c a s i è a b b a s t a n z a n o r m a l i z z a t a d a l 2 0 2 2 a d o g g i e l a c r e s c i t a c o n t i n u a a l i v e l l o m o n d i a l e i n t o r n o a l 3 % ” .