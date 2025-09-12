M a n t o v a , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - Q u a n d o s i p a r l a d e l l ’ i m p o r t a n z a d i f a r e s i s t e m a “ c r e d o c h e o g n u n o d e b b a p r o v a r e a f a r e a l m e g l i o p o s s i b i l e i l l a v o r o c h e è c a p a c e d i f a r e . N e s s u n o s i d e v e i n v e n t a r e , o g n u n o s i d e v e c o n c e n t r a r e s u q u e l l o c h e è i l s u o m a n d a t o e q u e l l o c h e r i t i e n e d i f a r m e g l i o . L ’ a z i e n d a c h e r a p p r e s e n t o f a r a c c o l t a e t r a t t a m e n t o r i f i u t i , e d u n q u e c i c o n c e n t r i a m o s u l t e m a d e l r e c u p e r o . S e r v i a m o c i r c a 4 m i l i o n i d i a b i t a n t i e i l n o s t r o o b i e t t i v o p r i n c i p a l e a l l ' i n t e r n o d i q u e s t a f i l i e r a , c h e n o n r i g u a r d a s o l o i l l e g n o m a t u t t o i l t e m a d e l r e c u p e r o d i m a t e r i a , è q u e l l o d i i n t e r c e t t a r e i l p i ù p o s s i b i l e , i n m a n i e r a p u l i t a , i m a t e r i a l i c h e p a s s a n o a l l ' i n t e r n o d e l l e c a s e ” . L o a f f e r m a E u g e n i o B e r t o l i n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i I r e n A m b i e n t e a l c o n v e g n o ‘ I l f u t u r o d e l m o n d o l e g n o : e c o n o m i a c i r c o l a r e e r i s o r s e f o r e s t a l i ’ a M a n t o v a , o r g a n i z z a t o d a R i l e g n o e C o n l e g n o . Q u e s t o p r o c e s s o d i r e c u p e r o “ v i e n e g i à f a t t o p e r a l c u n i m a t e r i a l i i n m a n i e r a p i ù d i f f u s a s u l t e r r i t o r i o - a g g i u n g e - I n a l t r i c a s i , c o m e q u e l l o d e l l e g n o , s i d e v o n o d o t a r e i n o s t r i t e r r i t o r i d i u n a r e t e i m p o r t a n t e d i c e n t r i d i r a c c o l t a , c h e c o n s e n t a n o a i c i t t a d i n i , e i n p a r t e a n c h e a l l e p i c c o l e i m p r e s e c h e p r o d u c o n o p o c h i m a t e r i a l i d i s c a r t o , d i a v e r e d e i p u n t i v i c i n i , c o m o d i e a p e r t i i l p i ù p o s s i b i l e d o v e p o r t a r e i m a t e r i a l i c h e p o s s o n o e s s e r e r e c u p e r a t i ” . C o n i l p r o g r e d i r e d e l l e t e c n i c h e d i r e c u p e r o , d i v i s i o n e e r i c i c l a g g i o d e i m a t e r i a l i “ o g g i è p o s s i b i l e r e c u p e r a r e a n c h e i l l e g n o ‘ s p o r c o ’ , c o n i m p u r i t à o c o n d e n t r o p e z z i d i v e t r o o f e r r o ” . “ I l p r i m o t e m a è q u i n d i q u e l l o d i f a r b e n e i l r e c u p e r o e g a r a n t i r e l a q u a l i t à d e i m a t e r i a l i r i c i c l a t i - c o n c l u d e - p o i s i d e v e l a v o r a r e s u c o m e u t i l i z z a r e q u e s t i m a t e r i a l i r i c i c l a t i p e r p r o d u r n e d i n u o v i , c o m p o s t i e s c l u s i v a m e n t e d a l e g n o r i c i c l a t o . P e r f a r e q u e s t o a b b i a m o s t i p u l a t o p o c h i m e s i f a u n a c c o r d o , g r a z i e a n c h e a l l a c o o p e r a z i o n e e a l s u p p o r t o d i R i l e g n o , c o n u n g r u p p o s i g n i f i c a t i v o d i i m p r e s e c h e a c q u i s t a n o , u t i l i z z a n o o c o m m e r c i a l i z z a n o q u e s t i m a t e r i a l i ” .