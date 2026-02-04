R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ I t a l i a è t r a i p a e s i l e a d e r i n a l c u n e f i l i e r e , p u ò g u i d a r e l a n u o v a i n d u s t r i a l i z z a z i o n e e u r o p e a e r i v e n d i c a r e l e p r o p r i e e c c e l l e n z e " . L o d i c e S t e f a n o C i a f a n i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e L e g a m b i e n t e , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e i r i s u l t a t i d e l l a t e r z a e d i z i o n e d e l p r o g e t t o ' L ’ I t a l i a i n c a n t i e r e . U n C l e a n I n d u s t r i a l D e a l M a d e i n I t a l y ' a R o m a . “ A b b i a m o u n p r o b l e m a s u a l c u n e f i l i e r e i n d u s t r i a l i s t o r i c a m e n t e d e i n d u s t r i a l i z z a t e , c o m e c h i m i c a e s i d e r u r g i a , l a c u i c r i s i p a r t e d a g l i a n n i ’ 9 0 e n o n è c o l p a d e l G r e e n D e a l e u r o p e o ” , h a a g g i u n t o C i a f a n i , s o t t o l i n e a n d o l ’ u r g e n z a d i a z i o n i c o n c r e t e . “ V o g l i a m o f a r e i n m o d o c h e i l C l e a n I n d u s t r i a l D e a l e u r o p e o p o s s a v e d e r e l ’ I t a l i a p r o t a g o n i s t a , c o n t r i b u e n d o a l l a n u o v a r e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d e l V e c c h i o C o n t i n e n t e ” . L e g a m b i e n t e h a c o s ì p r e s e n t a t o i l L i b r o b i a n c o c o n 3 0 p r o p o s t e , f r u t t o d i u n p e r c o r s o d i c o n f r o n t o c o n l e i m p r e s e p i ù i n n o v a t i v e i n i z i a t o n e l l u g l i o 2 0 2 5 , “ p e r o r i e n t a r e l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i v e r s o s o s t e n i b i l i t à , i n n o v a z i o n e e o c c u p a z i o n e g r e e n . S p e r i a m o c h e l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i p o s s a n o p a r t i r e a n c h e d a l l e n o s t r e 3 0 p r o p o s t e ” .