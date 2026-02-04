R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " A R o b e r t o V a n n a c c i a b b i a m o s p a l a n c a t o l e p o r t e d e l p a r t i t o c o m e m a i e r a a c c a d u t o c o n n e s s u n o . S a l v i n i h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e i n c l u s i v o e c o r r e t t o , n e l l ’ o t t i c a d e l l a p e r f e t t a o s p i t a l i t à , p e r c u i l ’ o b i e t t i v o è i l f a r s e n t i r e l ’ o s p i t e c o m e u n p r i n c i p e " . L o d i c e L u z a Z a i a a l C o r r i e r e d e l l a s e r a . " F r a n c a m e n t e , n o n m i s t r a c c i o l e v e s t i . P e r n o i l u i è i l p a s s a t o " , p r o s e g u e l ' e x g o v e r n a t o r e d e l V e n e t o . D o v r e b b e d i m e t t e r s i d a l P a r l a m e n t o e u r o p e o ? " M a a c c i d e n t i ! L u i è l ì g r a z i e a i v o t i d e l l a L e g a " , r e p l i c a Z a i a s o t t o l i n e a n d o : " L u i è s t a t o e l e t t o c o n i l n o s t r o s i m b o l o e c o n i l t a m t a m d i u n p a r t i t o c h e h a d e i m i l i t a n t i v e r i . Q u e s t a è l a v e r i t à . M a r i p e t o : c o s a f a t t a c a p o h a . C i s e r v i r à d a l e z i o n e " .