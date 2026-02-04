R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " P e r m e è i l c a p i t o l o c h i u s o " . I l s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , M a t t e o S a l v i n i , r i s p o n d e c o s ì a d u n a d o m a n d a s u l l a d e c i s i o n e d i R o b e r t o V a n n a c c i d i l a s c i a r e i l p a r t i t o . " N e h o v i s t i t a n t i - a g g i u n g e - c h e n o n h a n n o m a n t e n u t o l a p a r o l a , c h e n o n h a n n o m a n t e n u t o g l i i m p e g n i . C i t o i l t i t o l o d i u n l i b r o d i u n a g r a n d e i t a l i a n a s c o m p a r s a , a h i m è , n e l l e u l t i m e o r e , l a p r o f e s s o r e s s a P a r s i , c o n u n l i b r o c h e s i i n t i t o l a v a ' I n g r a t i ' . N o n c i r i m a n g o p i ù m a l e , m i p a s s a d o p o q u a l c h e o r a , s t a n o t t e h o d o r m i t o s e r e n o . C a p i t o l o c h i u s o , l a L e g a c ' e r a p r i m a , c ' è , p i ù f o r t e . N o n s o s e p e r r e a z i o n e , p e r ò i l t e s s e r a m e n t o o n l i n e d a i e r i a o g g i h a s u p e r a t o q u o t a m i l l e Q u i n d i m a g a r i c ' è a n c h e g e n t e p e r c u i t e r m i n i u n p o ' d e s u e t i - o n o r e , l e a l t à , r i s p e t t o , f i d u c i a , s t r e t t a d i m a n o - s i g n i f i c a n o a n c o r a q u a l c o s a . P o i n o n v o r r ò m a i m a l e a n e s s u n o , n o n a u g u r o m a l e a n e s s u n o , n o n p o r t o r a n c o r e , n o n p o r t o a c r i m o n i a , o g n u n o f a l e s u e s c e l t e . I o m i t e n g o b e n l a m i a c o m u n i t à c h e è p r o t a g o n i s t a d e l c a m b i a m e n t o d e l l ' I t a l i a . " Q u i n d i - c o n c l u d e S a l v i n i - n o n è i l p r i m o c h e s e n e è a n d a t o p r e n d e n d o i v o t i , t e n e n d o s i i l s e g g i o e m a n c a n d o d i r i s p e t t o a g l i e l e t t o r i , n o n s a r à l ' u l t i m o . M i p r e o c c u p a ? N o , m i s p i a c e u m a n a m e n t e s ì , p e r c h é m i f i d a v o , p e r c h é c i c r e d e v o , p e r c h é l ' h o a c c o l t o , r i p e t o , m e n t r e t u t t o i l r e s t o d e l m o n d o l o a t t a c c a v a . A m e n . C o s a f a t t a , c a p o h a . N o n h o n e s s u n t i p o d i p r e o c c u p a z i o n e " s u e v e n t u a l i c o n s e g u e n z e n e g a t i v e p e r i l c e n t r o d e s t r a a l i v e l l o e l e t t o r a l e .