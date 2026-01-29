R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " B o s s i e M a r o n i , M a r o n i e B o s s i . S e i t r e q u a r t i d e l l e p e r s o n e s o n o q u a o g g i , è g r a z i e o p e r c o l p a d i q u e s t a c o p p i a c h e c i h a c a m b i a t o l a v i t a . S e o g g i u n o f a i l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a l ' a l t r o f a i l m i n i s t r o d e i L a v o r i p u b b l i c i è p e r c h é B o s s i e M a r o n i h a n n o c o m i n c i a t o t u t t o a n d a n d o a v a n t i , l i t i g a n d o , r i a n n o d a n d o , p e r ò u n b i n o m i o f a n t a s t i c o , i r r i p e t i b i l e " . L o h a a f f e r m a t o i l s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , M a t t e o S a l v i n i , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e n e l l a S a l a d e l l a R e g i n a d i M o n t e c i t o r i o d e i ' D i s c o r s i p o l i t i c i e p a r l a m e n t a r i ' d i R o b e r t o M a r o n i . " U n m a e s t r o d a m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o " , h a a g g i u n t o i l v i c e p r e m i e r . " S e o g g i C a l d e r o l i p o r t a i n C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i o g g i u n a v a n z a m e n t o l a v o r i s u l l ' a u t o n o m i a , è p e r c h é q u a l c u n o f e c e u n r e f e r e n d u m s u l l ' a u t o n o m i a , n o n a i g a z e b o , m a v e r o , n e i s e g g i e l e t t o r a l i . S o n o f e l i c e , f o r t u n a t o e o r g o g l i o s o d i a v e r i n c o n t r a t o s u l l a m i a s t r a d a , p e r c h é q u e s t o i n c o n t r o m i h a i n d i r i z z a t o s i c u r a m e n t e l a m i a v i t a , u n u o m o e c c e z i o n a l e c o m e R o b e r t o M a r o n i " .