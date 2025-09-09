R o m a , 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o t r o p p o i m p e g n a t i a l a v o r a r e , p e r d e d i c a r e t e m p o a p o l e m i c h e o a l t r o . S i n d a c i , g o v e r n a t o r i , m i n i s t r i , p a r l a m e n t a r i e d e u r o p a r l a m e n t a r i , o g n u n o c o n l a t e s t a a l p r o p r i o r u o l o e a i c i t t a d i n i " . L o d i c e M a t t e o S a l v i n i . " S t i a m o p o i p r e p a r a n d o u n a g r a n d e P o n t i d a ‘ 2 5 , d o m e n i c a 2 1 s e t t e m b r e c i s a r a n n o m i g l i a i a d i p e r s o n e d a t u t t a I t a l i a , e s u l p a l c o t u t t i i b i g d e l l a L e g a c h e , o g n u n o c o l p r o p r i o s t i l e e l a p r o p r i a p e r s o n a l i t à , s t a n n o f a c e n d o c r e s c e r e i l M o v i m e n t o . A u m e n t a n o g l i i s c r i t t i , a u m e n t a n o g l i e l e t t i , a u m e n t a n o i c o n s e n s i . V a n n a c c i è u n v a l o r e a g g i u n t o , s t i a m o f a c e n d o e f a r e m o u n o t t i m o l a v o r o i n s i e m e " , a g g i u n g e .