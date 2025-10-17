R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l v i c e p r e m i e r e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , M a t t e o S a l v i n i c o n f e r m a " a s s o l u t a m e n t e " l a s u a f i d u c i a a R o b e r t o V a n n a c c i . " Q u a n d o s i v i n c e n o n s i v i n c e m a i d a s o l i e q u a n d o s i p e r d e n o n s i p e r d e m a i d a s o l i - h a a f f e r m a t o o s p i t e d i ' S k y t g 2 4 l i v e i n R o m a ' - I o n o n s o n o a b i t u a t o a d i m e n t i c a r e o a d a b b a n d o n a r e n e s s u n o , n e l b e n e o n e l m a l e p i e d i b e n s a l d i p e r t e r r a . Q u a n d o p e r d i 2 - 0 n o n p u o i f a r f i n t a d i n i e n t e , d e v i c a p i r e c o s a n o n h a f u n z i o n a t o , p e r v i n c e r e l a p a r t i t a d o p o . S o n o o r g o g l i o s o d e l l a m i a s q u a d r a , s i c u r a m e n t e q u a l c o s a v a s i s t e m a t o , m a m a i p u b b l i c a m e n t e " .