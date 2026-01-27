R o m a , 2 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t e o r e M a t t e o S a l v i n i è i m p e g n a t o s u l f r o n t e O l i m p i a d i e s t a s e g u e n d o c o n a t t e n z i o n e a l t r i d o s s i e r c o m e g l i i n t e r v e n t i p e r l e R e g i o n i c o l p i t e d a l m a l t e m p o ( c h e v i s i t e r à v e n e r d ì ) e i l p a c c h e t t o s i c u r e z z a . N e s s u n a t e l e f o n a t a s u d i n a m i c h e i n t e r n e a l l a L e g a , n e s s u n a p r e o c c u p a z i o n e s u V a n n a c c i , n e s s u n a r i c h i e s t a d i e s p u l s i o n e " . C o s ì u n a n o t a d e l l a L e g a d o p o i l p e z z o a p p a r s o o g g i s u u n q u o t i d i a n o a p r o p o s i t o d i u n a t e l e f o n a t a S a l v i n i - Z a i a s u V a n n a c c i ( " i n r e a l t à m a i a v v e n u t a . I l t e m a n o n è s t a t o a f f r o n t a t o " ) . " P e r a l t r o , i e r i , S a l v i n i e L u c a Z a i a s i s o n o i n c o n t r a t i a C o r t i n a d o v e h a n n o c e l e b r a t o l ’ i n a u g u r a z i o n e d i o p e r e a t t e s e d a d e c e n n i e d i t u t t o h a n n o p a r l a t o f u o r c h é d i p r o v v e d i m e n t i d i s c i p l i n a r i " , a g g i u n g e l a L e g a .