R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - R o b e r t o M a r o n i h a r a p p r e s e n t a t o " u n a c e r n i e r a t r a L e g a e i s t i t u z i o n i " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a , G i a n c a r l o G i o r g e t t i , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e n e l l a S a l a d e l l a R e g i n a d i M o n t e c i t o r i o d e i ' D i s c o r s i p o l i t i c i e p a r l a m e n t a r i d i R o b e r t o M a r o n i ' . " U n a c e r n i e r a t r a p o l i t i c a e l e i s t i t u z i o n i - h a r i b a d i t o l ' e s p o n e n t e d e l l ' E s e c u t i v o - c h e s i c o s t r u i s c e s u l l a c r e d i b i l i t à e s u l l ' a u t o r e v o l e z z a c h e è r i u s c i t o a c o s t r u i r s i i l B o b o i n t a n t i a n n i n e l l e I s t i t u z i o n i , r i c o n o s c i u t a s o p r a t t u t t o d a g l i a v v e r s a r i p o l i t i c i " . G i o r g e t t i h a q u i n d i e v i d e n z i a t o l a " c o m p e t e n z a " , l a " c a p a c i t à p o l i t i c a , d i d i a l o g o , d i t r o v a r e s o l u z i o n i , d i d a r e s o l u z i o n i , r i c o n o s c i u t a " , c h e " l o f a d i v e n t a r e l ' i n t e r l o c u t o r e p r i v i l e g i a t o d a u n l a t o e p o i n a t u r a l m e n t e g l i p e r m e t t e d i a r r i v a r e a l l e c a r i c h e r i c o r d a t e n e l c o r s o d i t u t t a l a s u a e s p e r i e n z a p o l i t i c a " . I l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a h a p o i s o t t o l i n e a t o " l ' i r o n i a " d i M a r o n i , " c i o è l a c a p a c i t à d i s d r a m m a t i z z a r e e c o g l i e r e g l i e l e m e n t i p i ù c o m p l i c a t i , p i ù d i f f i c i l i " . T u t t o " s i è c o m p e n d i a t o i n u n m o d o d i f a r p o l i t i c a c h e è d e f i n i t o d i r i t t o a m b r o s i a n o , c h e v i d i c o l a v e r i t à m i è s e m p r e m o l t o p i a c i u t a c o m e d e f i n i z i o n e , d i p r a g m a t i s m o , d i a z i o n e p o l i t i c a c e m e n t a t a i n p r o f o n d i v a l o r i r a d i c a t i n e l l a t e r r a , c o n g r a n d i i d e a l i m a g a r i , c o n a n c h e d e l l e u t o p i e , m a c o m p l e t a m e n t e d e c l i n a t a i n u n ' a z i o n e p o l i t i c a v o l t a a l r a g g i u n g i m e n t o d e l r i s u l t a t o . C o m e c i è s t a t o i n s e g n a t o l a p o l i t i c a è u n g i o c o d e g l i s c a c c h i , n o n s i r e a g i s c e , n o n s i d e c i d e s e m p l i c e m e n t e p e r i l p r i m o e l e m e n t o e l a p r i m a c o n s e g u e n z a o a n c h e s e m p l i c e m e n t e l a s e c o n d a . L a d i f f e r e n z a t r a u n o m o l t o b r a v o i n p o l i t i c a e u n o c h e è v e r a m e n t e b r a v o è c a p i r e q u a l è l a c o n s e g u e n z a - q u i n t a , s e s t a , s e t t i m a - d e l l e t u e d e c i s i o n i : q u e s t o t i p o d i a n a l i s i c h i a r a m e n t e è q u e l l a c h e m i è r i m a s t a - h a c o n c l u s o G i o r g e t t i - n e i m o m e n t i d i f f i c i l i e d i s c e l t a c o n l u i " .